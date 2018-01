TÉMA: Odhalujeme nejočekávanější hry roku 2018 [RPG]

Žánr RPG patří už léta mezi nejpopulárnější. Tvůrci her jsou si toho dobře vědomí, a proto se řada vývojářských studií orientuje právě tímto směrem (ač někteří jen násilně implementují řadu prvků, aby se za RPG hru mohli pokládat). Rok 2018 bude v tomto ohledu skutečně bohatý, těšit se můžeme na škálu nových značek, fanoušci se ale dočkají i pokračování některých již komerčně úspěšných titulů.

Vybíráme jen hrstku z nich, o další tipy a očekávání pro letošní sezónu v žánru her na hrdiny, se můžete podělit v diskuzi pod článkem.

Fanoušci multiplayerových fantasy RPG letos určitě ocení Citadel: Forget With Fire, uniknout by jim ale nemělo ani Revelation Online nebo Lineage Eternal, které se tentokrát představí s podtitulem Twilight Resistance. Chybět nebude ani tradiční Final Fantasy XV nebo kooperativní Pillars of Eternity II: Deadfire. Herní scéna letos přivítá třeba i taktické RPG Dustwind, akční Rune: Ragnarok a přírůstek do série Warhammer 40K: Inquisitor – Martyr.

Snad koncem roku by světlo světa mohlo spatřit také The Elder Scrolls VI, kolem kterého ale Bethesda dál tajnůstkaří a nadále portuje svůj Skyrim na všechna současná zařízení. Podobně je na tom také Elex 2. Odklad z roku 2017 postihnul Wasteland 3, jestli ho letos tvůrci stihnou dodělat, jisté není - očekávat ho tedy raději až v roce 2019. Stejný osud zřejmě bude mít také Two Worlds III.

Kingdom Come: Deliverance

Dost možná nejočekávanějším titulem je pro tuzemské hráče z hlediska žánru naše domácí Kingdom Come: Deliverance. Hra, vznikající pod taktovkou studia Warhorse Daniela Vávry, slibuje působivý příběh, propracované herní mechaniky, skvělé grafické zpracování a především silný herní zážitek podpořený unikátní atmosférou středověkého českého království v dobách husitských.

Titul potkalo několik odkladů, jeho přípravy už ale vrcholí, a tak by mu tentokrát nic nemělo stát v cestě. 13. únor by se tedy mohl stát zlomovým, do historie se může zapsat jako den, který vrátil český zábavní průmysl na vrchol stejně, jako se tomu v minulosti stalo již několikrát.

Vampyr

Temné RPG Vampyr svůj příběh vypráví v anglickém Londýně 20. století, během období neslavné chřipkové epidemie ve Španělsku. Scénáristé nás staví do role renomovaného chirurga, který se vrací z fronty, aby zastavil šíření moru. Na cestě domů je ovšem pokousán upírem, od té doby bojuje se sebou samým. Na poli mezi pomoci lidem a touze po krvi.

Ve hře se procházíme po otevřeném Londýně, mluvíme s NPC postavami a bojujeme s upíry i jejich lovci. U toho je třeba uspokojit vlastní nekonečný hlad po krvi, to je ale třeba dělat diskrétně a moudře zvolit každou jednotlivou oběť. Odstranění nesprávného člověka totiž dokáže znemožnit splnění určitých úkolů.

Cyberpunk 2077

Vyvíjet RPG je časově náročné, právě proto dochází k jejich odkladům častěji, než u kteréhokoliv jiného žánru. Nová hra od tvůrců Zaklínače, polské společnosti CD Projekt Red, by letos vyjít měla, definitivní to ale bohužel není. Příběh cyberpunkového fantasy hráče přesune do roku 2077 do technicky vyspělého futuristického světa.

Ten je zcela otevřený a je potřeba ho náležitě prozkoumat. Cestou narazíme na řadu zajímavých postav, vyslechneme si desítky pečlivě psaných dialogů a provedeme morální rozhodnutí, která budou mít vliv na další vývoj hry. Autoři se soustředí na zpracování kvalitního bojového modelu i přizpůsobení vlastností hlavní postavy.

The Exiled

Sandboxové MMORPG The Exiled je zasazené do tajemného fantasy světa založeného na PvP soubojích a interakcí mezi hráči. Dostáváme se do role hrdiny uvězněného v údolí, ve kterém musí postavit útočiště, najít spojence a nakonec uniknout. Toho nelze dosáhnout bez dalších hráčů, se kterými však zároveň bojujeme o suroviny a zdroje potřebné pro přežití a dosažení kýžených cílů.

The Exiled nám dává úplnou svobodu při rozvíjení postavy, přestože schopnosti v boji jsou striktně vázané na zbraně a vybavení, které používáme v bitvách. Každý server po určité době ukončí hru a oznámí vítěze, času tedy není nazbyt.

World of Warcraft: Battle For Azeroth

Letošní rok na herní scénu přinese také v pořadí sedmou expanzi populární MMORPG série World of Warcraft, z trůnu stále nesesazeného krále žánru. Rivalitu tentokrát frakce Azerothu – Aliance a Horda – pocítí na dvojici nových kontinentů Zandalar a Kul Tiras. Těšit se můžeme i na další škálu dosud neprozkoumaných dungeonů, questů a nepřátel. Novinkou budou i dříve nedostupné herní režimy a restrukturalizace systému levelování, která znovuoživí původní svět.

Zvyšuje se i maximální úroveň zkušeností hráčských postav – od 110 do 120. Kdy přesně v letošním roce započne nová bitva ve světe World of Warcraft, zatím známé není. Jakmile ale Blizzard vypustí další upřesňující informace, rozhodně si je nenecháme pro sebe.

Mount & Blade II: Bannerlord

Pokračování populární hry Mount & Blade, která dovedně kombinuje akci se strategií a prvky RPG pochází z dílny studia TaleWorlds. Příběh nás vrací do temných středověkých časů, v nichž je třeba přizpůsobit se tvrdé realitě. Ta se odehrává ve zcela otevřeném světě a s naprostou svobodou v činnostech, které vykonáváme. Abychom získali slávu, musíme se osvědčit v oblasti taktiky, diplomacie i boje.

Podobně jako předchůdce, se i druhý díl skládá ze dvou vrstev. V té první, strategické, cestujeme po mapě z místa na místo. Druhou složkou je akce kombinovaná s RPG prvky. V té se účastníme bitev, ať už pěším způsobem nebo na koni. K dispozici je široká škála různých zbraní, které můžeme využívat v perspektivě první nebo třetí osoby.

Biomutant

Mezi nejočekávanější RPG roku 2018 patří také novinka Biomutant, na níž se podílí třeba i veteráni ze studia Avalanche – tvůrci série Just Cause. Hra bude disponovat otevřeným světem takřka bez hranic, cestovat se po něm bude pěšky i ve vozidlech. Biomutant nabídne propracovaný bojový systém, pohrát si budeme moci také s upgradem vybavení a součástí bude i samotná výroba nových zbraní.

Hráči, kteří si rádi vypiplají svou „obludu“ k dokonalosti, se mohou těšit na komplexní editor postav. S těmi nás potom čeká plnění rozmanitých úkolů, klábosení s NPC a rozhodovaní o budoucnosti na základě činů. Je jenom na našem uvážení, zda sjednotíme místní znepřátelené kmeny nebo je zcela vymažeme z povrchu zemského.

Anthem

Na oznámení nové značky studia BioWare se čekalo dlouhých 5 let. Letošní herní výstava Electronic Entertainment Expo (E3) ale konečně sklízí ovoce. Původní tvůrci trilogie Mass Effect představili Anthem, akční RPG vyprávějící příběh Freelancera, jehož úkolem je chránit lidstvo před hrozbami „zvenčí“. Superschopnosti mu dodává unikátní oblek s různými funkcemi.

Na rozdíl od Mass Effectu má být podle slov tvůrců Anthem více o vlastní zábavě v exotickém světě, který hráče okamžitě pohltí. Příběh jako takový bude hrát spíše druhé housle. Anthem nabídne odlehčenou notu, která ustupuje společné zábavě s přáteli.

Darksiders III

Kvůli uzavření vývojářského studia Vigil Games to vypadalo, že třetí Darksiders nikdy nevznikne. Majitelé značky, THQ Nordic (dříve Nordic Games), se ale nakonec rozhodli, že její vývoj zafinancují. Hrát budeme za Fury, kouzelnici vyzbrojenou bičem a magií. Její úkol je jasný, nastolit rovnováhu dobra a zla na Zemi. To vše v rámci příběhu, který se odehrává během událostí druhého dílu.

Očekávat můžeme otevřený svět. V tom budeme moci volně cestovat, v samotném ději se ale pochopitelně posuneme plněním jednotlivých úkolů. Síly změříme s řadou mystických potvor, cílem hry je pak „zabít sedm smrtelných hříchů v jejich fyzické podobě“.

Herní scéna letos titulů z plnohodnotného žánru RPG nabídne samozřejmě ještě mnohem víc. Některé další, ve výsledku spíše akční, si ovšem rozebereme v k tomu určeném článku. O řadě nových se navíc v průběhu roku teprve dozvíme, rozhodně se ale můžeme těšit na jejich bohatou nabídku.