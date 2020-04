Tesla Autopilot se letos naučí reagovat na semafor a STOP značky

Zdroj: Pixabay

Společnost Tesla je v mnoha ohledech velkým průkopníkem autonomních vozidel. Nyní přišla Tesla s další inovací v podobě systému, který dokáže reagovat na světla semaforu nebo na klasickou stopku. To se může v praxi na silnici občas hodit. Elon Musk sám přiznal, že autonomní neuronová síť se u Autopilot stará o stále více problémů. Jinými slovy to znamená, že systém již neobsahuje takové množství striktně nastavených postupů, ale snaží se „sám učit.“

Cílem Elona Muska je během pár let dodat na trh skutečně plně autonomní vozidlo třídy 4/5, o které se nebude muset posádka téměř starat. Prozatím však je k dispozici nejnovější technologická funkcionalita nazvaná příhodně „Stopping at Traffic Lights and Stop Signs“ jen pro pár vybraných řidičů s předběžným přístupem.

Jeden z těchto řidičů poskytl video ukázku, jak jeho Tesla dokáže zcela sama zastavit na základě identifikace značky STOP. Z výše uvedeného videa je pak názorně vidět, že tato funkce skutečně funguje. „Stopping at Traffic Lights and Stop Signs“ je obecně navrženo tak, aby začalo zastavovat pokaždé, když detekuje stopku nebo červený světlo semaforu nebo zpomalovat při detekování semaforu obecně.

O záměru zpomalit nebo zastavit bude automobil vždy informovat svého řidiče. Pokud by však řidič chtěl pokračovat i přes upozornění, musí manuálně zvolit tuto volbu páčkou nebo krátkým stisknutím plynového pedálu. Je stále nezbytné, aby řidič při zapnutém autopilotovi byl stále na pozoru připraven zabrzdit nebo jakkoliv zareagovat pro případ, že systém nezareaguje správně.