Tesla bude mít senzory od Samsungu, na světě je miliardový obchod

Obrazový senzor ISOCELL Auto 4AC je vyvinutý na míru pro automobilový průmysl. Primárně by měl sloužit jako zpětné zrcátko, ale využití možná nalezne i jako přední, zadní a boční kamera auta. Jeho předností je vysoký dynamický rozsah (120 dB). Senzor by měl zvládnout potlačit blikání způsobené LED světly a světelné přechody pomocí technologie CornerPixel od Samsungu. To je velká věc, když vezmeme v potaz, že pouliční osvětlení nebo světla od okolních aut jsou často na bázi LED.

Technologie CornerPixel kombinuje dvě fotodiody na pixel. Jednu 3 µm pro práci s tmavšími odstíny a jednu 1 µm v rohu pro světlejší odstíny. Takové rozložení potom dovolí rychlé změny při přechodu mezi světlem a tmou, například při vjezdu do tunelu. Blikání se potlačí pomocí prodloužení času expozice menší fotodiody. Dynamický rozsah se potom postará o potlačení rozmazání obrazu vlivem pohybu.

Rozlišení ani kvalita obrazu nehraje důležitou roli, a tak se senzor spokojí s rozlišením 1280x960. Dále bude splňovat normu AEC-Q100 třídy 2 (-40 °C až 125 °C). Podle výrobce není určený pro autonomní řízení, pro takové případy Samsung plánuje jiné senzory.

Představení senzoru je důležité v kontextu se zveřejněnými informacemi o dohodě v hodnotě 436 milionů dolarů s "nejvýznamnějším americkým výrobcem elektronických aut“, což nemůže být nikdo jiný než Tesla. Samsung tím chce konkurovat jedničce v odvětví společnosti Sony. Podle spekulací senzor bude základním stavebním kamenem pro nový Tesla Cybertruck, který by měl na trh dorazit v roce 2022 po zpoždění způsobeném epidemií koronaviru.