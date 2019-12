Tesla chce zautomatizovat i čištění oken. Patentovala si laserové stěrače

Tesla v poslední době spíše šokovala, než pozitivně překvapila. Mnoho fanoušků totiž do dnešního dne „nerozdýchalo“ design nového Cybertrucku. Tesla se vždy chlubila moderním aerodynamickým designem a nyní přišla s vozem, který se spíše podobá Krytonovi z Červeného trpaslíka. Snad tuto novinku vykompenzuje zpráva, že Tesla koketuje s myšlenkou laserových stěračů.

Nasvědčuje tomu skutečnost, že si Tesla začátkem roku nechala patentovat zařízení s názvem „Pulsed Laser Cleaning of Derbis Accumulated on Glass Articles in Vehicles and Photovoltaic Asemblies,“ což by se dalo volně přeložit jako odstraňovač nečistot ze skla automobilů a fotovoltaických panelů pomocí pulzního laseru.

Jako autor se uvádí Phiroze Dalal, vědecký pracovník a specialista na průmyslové zobrazování v Tesle. Původně byl tento patent označen za veřejný, a proto prosákla zpráva na veřejnost až nyní. Nová technologie by měla pomocí řídící jednotky identifikovat, že na sklo přistála nečistota (např. mrtvá moucha), a aktivovat laser, který ji pak efektivně odstraní.

Mimo využití pro automobilový průmysl chce Tesla tuto technologii aplikovat i na odstraňování nečistot ze solárních panelů tak, aby byla maximalizována jejich ziskovost. V závěru je však důležité připomenout, že se jedná pouze o patent, což znamená, že nemusí být v praxi nikdy nasazen. Koneckonců takových patentů, které jsou zatím pouze v trezoru, má Tesla na svém kontě mnoho, viz Teslaquilla.