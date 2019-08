Tesla Roadster má za sebou první kolečko okolo Slunce

Před nějakou dobou uchvátil Elon Musk celý svět, když do vesmíru vypustit svou Teslu Roadster, aby se tak stala prvním automobilem ve vesmíru. Jak šoféra umístil umělého astronauta „Starmana“ ve skafandru, který chce SpaceX v budoucnu používat pro skutečné lidské astronauty.

Od jeho vypuštění, které se odehrálo před více jak 18 měsíci, by měl podle webu Where is Roadster právě dokončovat své první kolečko na oběžné dráze kolem Slunce. Odborníci již propočítali pravděpodobnou dráhu jeho dalšího letu a nyní by se měl začít opět přibližovat k Zemi.

Za dobu svého letu ve vesmíru již nalétal 762 milionů mil., tudíž s trochou nadsázky překonal svoji záruční vzdálenost 36 tisíc mil zhruba 21 000 krát. V současné době se Starman nachází přesně na opačné straně Slunce než Zeměkoule. Nejbližší možný termín, kdy ho budeme moci zase spatřit, bude až 5. listopadu 2020.