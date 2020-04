Tesla ve videu přibližuje, jak ze součástek pro elektromobily vyrábí ventilátory

Zdroj: Youtube.com

Na začátku dubna jsme vás informovali o tom, že se Elon Musk rozhodl začít vyrábět ve své Gigafactory poblíž New Yorku místo elektromobilů dnes tolik potřebné ventilátory. Tehdy se mnoho lidí doptávalo, jakým způsobem probíhá výroba.

Elon Musk proto nechal natočit video, ve kterém představuje výrobu ventilátorů z mnoha různých součástek a dílů, které původně měly být umístěny do některého z elektromobilů. Na zmiňovaném videu je názorně vidět, jaké jsou jednotlivé vývojové fáze vývoje ventilátorů a to od prvotních skic, do šroubečku rozdělaný model až po plně funkční prototyp.

Ventilátory jsou pak vyráběny z opravdu drahých částí, což dokazuje třeba řídící jednotka a displej, jež byly původně určeny pro Model 3. Nesmí samozřejmě chybět ani velké množství senzorů a čidel.

Praktickým doplňkem je vlastní baterie, která dokáže ventilátor pohánět téměř 40 minut po dobu, co je s pacientem jakkoliv manipulováno. I když se ventilátor jeví jako hotový, stále se jedná o prototyp a dle techniků jej čeká ještě mnoho práce. I přesto je však potřeba tyto ventilátor co nejdříve začít distribuovat, protože podle odhadů by se USA mohlo v následujících týdnech dostat do té nejhorší situce.