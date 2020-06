THQ Nordic ohlašuje remaster Kingdoms of Amalur, vychází již v srpnu

Zdroj: Microsoft

Kingdoms of Amalur již v době svého vydání procházelo krušnými časy. Přestože titul sklidil vesměs pozitivní reakce, dostalo se vývojářské studio do finančních i právních problémů se státem Rhode Island, který zažaloval studio za kontroverzní půjčku ve výši 75 milionů dolarů. Pouhé 3 měsíce od vydání hry tak vyhlásilo studio bankrot. Vydavatelský dům THQ Nordic však v září roku 2018 projevilo o 38 Studios zájem a zhostilo se jeho akvizice, včetně samotné značky Kingdoms of Amalur.

Tehdejší kroky již mohly svádět k tomu, že vydavatelství se hrou chystá nějaké plány, přestože podobné akvizice jsou na denním pořádku. Do herního průmyslu se totiž vývojářské studio zapsalo právě jedinou značkou, Kingdoms of Amalur. Série se měla dočkat i tehdy již vyvíjeného MMORPG Copernicus, jehož značka se rovněž stala součástí akvizie.

Zprávy o plánovaném vydání remasteru Kingdoms of Amalur: Reckoning se poprvé objevily na Microsoft Store, na kterém je karta produktu nadále viditelná. Vzhledem k tomu, že je červen obvykle rezervovaný pro největší herní veletrh E3, lze předpokládat, že bylo odhalení remasteru původně plánované právě pro letošní ročník, který byl ovšem vzhledem k pandemii COVID-19 zrušen.

Remasterované verze se zhostí vývojáři z KAIKO Games, kteří přivedli ve vylepšené verzi na svět například Darksiders: Warmasterd Edition či Darksiders II: Deathinitive Edition. Slovní hrátky jsou patrné i v případě Kingdoms of Amalur: Reckoning, jehož podtitul ponese název Re-Reckoning.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning vychází 18. srpna. Přestože karta produktu na Microsoft Store láká pouze na verzi pro Xbox One, vyjde titul dle oficiálních zpráv vývojářů rovněž pro PC a Playstation 4.