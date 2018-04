Fanoušci rozhodli: Total War se převlékne do Warcraftu

Oznámeno Call of Duty: Black Ops IIII. Blizzard postupně ztrácí svůj Battle.net Michal Pospíchal 03/09/2018 15:45:00 Activison navázal na tradici a v prvním čtvrtletí nového roku oznámil další Call of Duty. Šanci opět dostane tým vývojářů ze společnosti Treyarch, kteří už počtvrté opráší sérii Black Ops. https://cdr.cz/sites/default/files/cod-bo4-reveal.jpg

League of Legends od Marvelu. Superhrdinské univerzum vydává vlastní MOBA hru Jáchym Flídr 03/05/2018 13:00:00 Marvel End Time Arena bude superhrdinskou iterací na vzkvétající žánr MOBA her, které se stále opalují na výsluní zejména v odvětví e-sportu. Jeden by si až řekl, proč se nápad propojit tento žánr se superhrdiny vyrojil až po tak dlouhé době. https://cdr.cz/sites/default/files/marvel-endtime-8.jpg