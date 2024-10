Trh datových center v Indii má hodnotu více jak 7 miliard USD. A stále roste

Indický trh s datovými centry se v roce 2023 odhaduje na 7 miliard dolarů a očekává se, že bude v příštích dvou letech dále růst. S předpokládaným ročním tempem růstu (CAGR) ve výši 8 % by mohl dosáhnout hodnoty 8 miliard dolarů do roku 2025. Tento výrazný růst, jak uvádí zpráva společnosti 1Lattice, je podpořen zejména plánovaným zvýšením kapacity datových center z 1 150 megawattů (MW) v roce 2023 na 1 700 MW do roku 2025, což představuje dosti robustní míru růstu - až 22 %.