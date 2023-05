TSA: testujeme technologii rozpoznávání obličejů kvůli bezpečnosti na letištích

Systém také umožňuje cestujícím zasunout svůj průkaz totožnosti do štěrbiny a podívat se do kamery na malé obrazovce. Pokud se na obrazovce zobrazí nápis "Photo Complete", mohou projít kontrolou bez nutnosti předávat svůj průkaz pracovníkovi TSA. Tato inovace má potenciál zrychlit procesy na letišti a zlepšit celkovou bezpečnostní situaci.

V současné době se využívají různé biometrické technologie ke zvýšení bezpečnosti a efektivity na letištích. Agentura TSA však provádí pilotní projekt s rozpoznáváním obličejů na 16 letištích včetně Baltimoru, Washingtonu, Atlanty, Bostonu, Dallasu, Denveru, Detroitu a dalších. Funguje to způsobem, že cestující dobrovolně předloží svůj průkaz, který se porovná s jejich obličejem. Kritici však vyjádřili obavy ohledně ochrany soukromí a možných rizik zcizení těchto dat a identity účastníků. Senátoři proto požádali TSA, aby projekt zastavila, zdůrazňujíce občanské svobody.

Obavy ohledně zkreslení algoritmů v technologiích pro rozpoznávání obličejů vyjádřila také Meg Fosterová, pracovnice Centra pro soukromí a technologie na Georgetownské univerzitě. Ta upozorňuje na nedostatečné rozpoznávání obličejů menšin některými systémy a obává se, že by hackeři mohli zneužít těchto technologií k nekalým účelům a vniknout do vládních systémů.

V rámci pilotního projektu agentury TSA (Transportation Security Administration) vyjádřila rovněž obavy ohledně budoucího uchovávání shromážděných biometrických údajů, ačkoliv agentura v současnosti tvrdí, že je neukládá. Otázkou je, zda se to v budoucnu změní. Kromě toho Fosterová poukazuje na to, že i když mají lidé možnost odmítnout tuto technologii, není spravedlivé, aby byla tíha zodpovědnosti přenesena na cestující, kteří se mohou následně bát, že kvůli tomu zmeškají svůj let.

Jeramie Scottová z Informačního centra pro ochranu soukromí také vyjádřila znepokojení ohledně povinného používání biometrických údajů. Podle ní, i když je to zatím dobrovolné, není vyloučeno, že se to brzy změní. David Pekoske, šéf agentury TSA, totiž během svého vystoupení v dubnu naznačil, že v budoucnu bude používání biometrických údajů vyžadováno, protože jsou účinnější a efektivnější. Nicméně neudal žádný časový rámec.

Scottová by však raději viděla, kdyby TSA tuto technologii nepoužívala vůbec. Minimálně by chtěla vidět externí audit, který by ověřil, že tato technologie nediskriminuje určité skupiny a že fotografie jsou automaticky po ověření mazány.

TSA argumentuje tím, že cílem pilotního projektu je zvýšit přesnost ověřování totožnosti bez zpomalení průchodu cestujících kontrolními stanovišti, což je pro agenturu, která denně odbavuje 2,4 milionu cestujících, klíčové. Agentura uvedla, že první výsledky jsou pozitivní a neprokázaly žádný znatelný rozdíl ve schopnosti algoritmu rozpoznat cestující na základě faktorů jako věk, pohlaví, rasa a etnický původ.

Zástupce TSA Keith Jeffries uvedl, že pandemie urychlila zavádění "bezdotykových" technologií, kdy cestující nemusí předávat agentům žádné dokumenty. Popsal to jako "kontrolní stanoviště budoucnosti", kde by obličej cestujícího mohl sloužit k ověření zavazadel, procházení bezpečnostním kontrolním bodem a nastupování do letadla - a to vše bez nutnosti vytahovat palubní lístky nebo doklady totožnosti.

Přestože Jeffries uznal obavy o soukromí a nedůvěru veřejnosti vůči poskytování těchto biometrických údajů federální vládě, uvedl, že v mnoha ohledech je používání biometrie již běžné ve společnosti díky technologiím, kterými disponuje soukromý sektor.