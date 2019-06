Tvůrci Divinity: Original Sin oficiálně oznámili Baldur’s Gate III s trailerem

Datum vydání se sice ještě nějakou dobu nedočkáme, protože hra je poměrně v brzkém stádiu vývoje. Ale už nyní Swen Vincke, zakladatel Larian Studios, prozradil mnoho zajímavých informací. Již v prvních větách svého proslovu zmínil, že se jedná o největší projekt, na jakém kdy v průběhu své dlouholeté existence pracovali. Již nyní museli ztrojnásobit svoje dosavadní kapacity, aby byli schopni hru v rozumném čase úspěšně dokončit.

Na pokračování Baldur’s Gate si přitom brousili zuby už po vydání prvního Divinity: Original Sin, kdy se pokoušeli Wizards of the Coast přesvědčit o tom, že jsou ti praví pro tvorbu BG III. Ti se tehdy moc nadšeně netvářili, jelikož v mladičké studio ještě neměli takovou důvěru, ale už v průběhu vývoje Divinity: Original Sin II se sami ozvali a označili Vinckeho a jeho tým za ty pravé pro tvorbu nejnovějšího dílu této kultovní ságy. Ti pak museli měsíc před vydáním jejich nejnovější hry narychlo sesmolit prvotní design Baldur’s Gate III a poslat ho ke zvážení. Přestože podle jejich slov první verze za moc nestála, hlavní myšlenky Wizards zaujaly a do další poslané verze už se přímo zamilovali.

Vzhledem k předchozím pracím tohoto studia se navíc nejspíš nemusíme ničeho obávat, jelikož na svých dvou nejnovějších kouscích ukázali, že tvořit fantastická RPG se spletitým příběhem jim jde pěkně od ruky. Některé oblíbené mechaniky se pokusí ze svých her převzít i do nového Baldur’s Gate, ale jen do té míry, aby to neohrozilo odkaz původních dílů. Sám Vincke i jeho tým jsou naštěstí velcí fandové původní série a už samotná možnost práce na tomto projektu je pro ně splněným snem.

Kromě jejich vlastních projektů bude tento díl velmi úzce spjat i s pátou edicí Dungeons & Dragons, stolní podobou jedné z nejznámějších her na hrdiny, jíž se alespoň z části inspirovala téměř každá RPG videohra v historii. Zde půjde o propojení mnohem hlubší, budou se co nejvíce snažit držet i pravidel D&D a celkového příběhu Forgotten Realms.

Vincke navíc dodává, že díky dostupnosti hry na Google Stadia budou mít hráči i se slabšími zařízeními možnost si hru bez problémů užít na nejvyšší detaily. Můžeme tak nejspíš očekávat i promakané grafické zpracování. A stejně jako u jejich předchozích projektů a jiných starších izometrických RPG se již počítá s možností singleplayerového i kooperativního průchodu hrou. Teď nezbývá než čekat na další informace a třeba se již letos dozvíme i datum vydání.