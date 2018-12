Tvůrci Fallout New Vegas připravují vlastní scifi RPG, The Outer Worlds [VIDEO]

Obsidian Entertainment již v minulosti mnohokrát dokázalo své kvality v RPG žánru, má na svědomí takové hry jako sérii Pillars of Eternity, Tyranny či Fallout New Vegas. Nyní se pouští do další značky, jenom tentokrát z oblasti sci-fi. Studio Obsidian navíc před nedávnem odkoupila herní divize Microsoftu a v kuloárech se spekuluje o možnosti představení hry právě i na novou generaci konzolí.

Jejich nová hra nese označení The Outer Worlds a jak již bylo zmíněno, jedná se o sci-fi rpg z prvního pohledu. Již podle prvních snímků ji lze přirovnat k sérii Fallout. Bodejť by taky ne, když dva hlavní producenti pocházejí právě z původního týmu, který měl na starost dnes již legendární Fallout New Vegas. Jsou jimi Tim Cain a Leonard Boyarsky, podpis New Vegas bude tedy u této hry více než zřejmý. Každý, kdo je tak zklamaný nedávným Falloutem 76, si bude moci spravit chuť.

Oficiální datum vydání ještě není stanoveno, ale můžeme se na ni těšit v průběhu následujícího roku, a to jak na Steamu, Xboxu tak i Playstation 4.

Co se týče samotného příběhu, již víme, za kterou postavu budeme hrát a jakou úlohu budeme v tomto světě sehrávat. Hlavní hrdina je jedním z několika stovek kolonistů, kteří se na své dlouhé pouti za novým domovem uložili do hibernace. Bohužel zatím za nejasných okolností loď během své cesty ztroskotala a my jediní jsme byli probuzeni. Našim cílem bude pomoci vědci/inženýrovi, kterému vděčíme za probuzení, při boji s lovci, které proti němu vyslali místní vše ovládající korporace a za odměnu nám pomůže probudit zbytek kolonistů.

Ke hře se vyjádřil i ředitel Obsidianu Mikey Dowling, který se nechal slyšet, že nemáme očekávat masivní open-world hru ve stylu Zaklínače či posledního Fallout 76, ale ani nemáme očekávat indie hru. The Outer Worlds se bude odehrávat na dvou planetách a každá bude obsahovat několik lokací k průzkumu. V prohlášení se navíc dovídáme i dobu vývoje a engine, v kterém je The Outer Worlds vyvíjen. Hra je vyvíjena od roku 2016 a je tvořena v Unreal Engine 4.

Hlavní protagonista nebude nadabovaný a hrou vás bude doprovázet množství společníků. Absence dabingu může sice zamrzet, ale z hlediska možností voleb půjde o krok vpřed (leč pozpátku), jelikož dabování všech dialogových větví je z hlediska produkce příliš náročné. Podívejme se například, jakým osekáním prošel Fallout 4 nebo Dragon Age poté, co se z nenamluvených možností předešlých dílů odklonila série k plnohodnotnému dabingu (navíc pro dvě pohlaví).

Ve hře bude kompletní vytvoření postavy, svoji postavu budete moci vidět při nahlížení do inventáře. Vaši společníci, kteří vás budou doprovázet hrou, nemají zvlášť inventář, přijetím společníka hráči poskytuje více prostoru v jeho inventáři.

Pokud se společníkovi znelíbí vaše jednání a rozhodnutí, které v průběhu hry uděláte, odjede od vás a vrátí se na loď. Můžete jej ale přesvědčit, aby se vrátili, a viděli tak situaci z vašeho pohledu. Ve hře nebude možnost navázat romantický vztah s vašimi společníky. Hackování ani otevírání zámků nemá svoji vlastní minihru, jsou založeny pouze na vašich atributech.