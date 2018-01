Tvůrci leteckého simulátoru vyvíjí náboženskou strategii z cyberpunkového světa

Že vítězství vždy závisí na taktice a strategii, je léty praxe prověřená pravda. V roce 2018 hráče takových testů čeká skutečně mnoho. Přinášíme několik tipů na strategické hry, které by letos...

Oznámeno Total War: Three Kingdoms, odehrávat se bude ve starověké Číně [video] Michal Pospíchal 01/11/2018 11:00:00 S fantasy světem je amen. Série Total War se vrací ke kořenům a zpracuje historii tak důvěryhodně, jak jen to umí. Tentokrát se přesuneme do Číny, kde budeme svědky války Tří království. https://cdr.cz/sites/default/files/tw-threekingdoms-2.jpg