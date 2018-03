Tvůrci Myst chystají steampunkové dobrodružství, Firmament. Ponoří se do VR

Stěží si by při hraní Myst či Riven nebyl kdekdo ohromen okolními světy a nesnil, jaké by to bylo, prostoupit do něj obrazovkou. Cyan World to dobře ví a se svými novějšími tituly se snaží přesně o to. Tedy, alespoň částečně prostřednictvím virtuální reality.

Po svém prvním výletu do VR s Obduction se tým chystá vrátit na místo činu se steampunkovým Firmament. Přiložený trailer toho mnoho namluví i „naukazuje“, paradoxně toho však příliš nepoví o samotné hře. Pro nahlédnutí do prostředí hry i tak stojí za to; v mnohém připomíná vygradované, zasněžené ostrovy Riven.

Stručný popisek na oficiálních stránkách vypovídá, že vaše cesta povede po stopách zesnulých mentorů. Po ní vás bude provázet mechanický společník a spolu se podíváte po „čtyřech různorodých a nezvyklých říších.“

Nakolik se Cyan ponoří do VR, nevíme – platformy ani headsety oznámeny zatím nebyly. Stejně tak je neznámé i datum vydání.