Twitter ke hře Prey odhalil další informace o nadcházejícím rozšíření

„a Great meMory: thRee thINGs caNNOt be lOnG hidden: the sun, the MOOn, AnD the tRuth,“ se v doprovodu gifu radarového monitoru objevilo na oficiálním Twitteru Prey. V případě, že zastáváte názor, že toto krypticky vypadající moudro skrývá víc, než se zdá, máte pravdu.

Lidé z herní komunita nám dokonce ušetřili práci a kód rozlouskli za ostatní. Vyčleněním všech velkých písmen se dostali k přesmyčce „MRINGNOOGMOOADR“, která po sestavení říká: „Good morning Morgan.“

Před týdnem jsme se dozvěděli, že rozšíření k příběhově zaměřené FPS přesídlí z vesmírné stanice Talos I na lunární základnu Pytheas. S tímto odhalením se dozvídáme, že Morgan Yu, protagonista hlavní dějové linky Prey bude i nyní zřejmě sehrávat důležitou roli.

Jistí si být nemůžeme, ale jak říká jedno rčení: pravda se nemůže schovávat dlouho. Minimálně můžeme usoudit, že rozšíření do Prey se objeví na letošní E3, ne-li dříve.