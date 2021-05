Twitter spouští konkurenci Clubhousu, ovšem jen pro někoho

Zdroj (Pixbay.com)

Sociální síť Clubhouse přišla v nedávné době a mezi širokou komunitou si rychle získala velkou popularitu. Clubhouse ve své podstatě supluje současnou absenci přednášek a komunitních srazů, kdy se ovšem účastníci nepřekřikují, ale volí mezi sebou určitý počet mluvčích s neomezeným množstsvím ztlumených přísedících, kteří mohou kdykoliv zvednout ruku pro dotaz a v případě vyvolání jej vznést. Mnoho populárních sociálních sítí se rozhodlo koncept Clubhousu napodobit či okopírovat.

Jedním z prvních celosvětových sociálních sítí, která napodobila tento koncept, je Twitter a nazvala ho Twitter Spaces. Jde o prostor, kde si může prakticky každý vytvořit vlastní místnost a začít diskutovat. Pes je ale zakopaný v tom, že pro založení vlastní diskuzní místnosti potřebujete mít alespoň 600 followerů

Je zde stále patrný velký pokrok od loňského roku, kdy měli přístup ke Spaces jen vybraní privilegovaní uživatelé. Původně ohlašovaný termín spuštění služby Twitter Spaces pro širokou veřejnost měl být již minulý měsíc. Jedním z možných důvodů, proč Twitter omezil svou novou službu je, že chce mít dostatek času pro sběr adekvátních údajů a vylepšení posledních nedostatků.

Poté by mohl Twitter svou službu spustit konečně pro úplně všechny uživatele. Přesný termín však doposud není znám. Jediné, co Twitter nastínil, je určitý monetizační plán, kdy se uvažuje o zpoplatnění jednotlivých diskuzních místností s tím, že z každé provedené platby by si Twitter nechal určité procento.