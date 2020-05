Twitter umožní zaměstnancům plnohodnotnou práci z domova i po skončení karantény

Až do pandemie koronaviru bylo standardem pro většinu společností po celém světě práce v kancelářích, ve kterých by byli jejich zaměstnanci fyzicky přítomni. Teprve až v období nařízené karantény se tento pohled na svět musel radikálně změnit, a to do podoby, které by se při obvyklých okolnostech trh obával zejména z důvodu potenciálního narušení efektivity práce.