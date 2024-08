Uber posiluje svou pozici: Stává se novou tváří u kormidla elektromobility

Společnost má za cíl, aby do roku 2040 všechny jízdy a doručování po celém světě byly prováděny výhradně s nulovými emisemi. Kromě toho se Uber zaměřuje na eliminaci zbytečného plastového odpadu z restaurací a na používání udržitelnějších obalových materiálů.

Rebecca Tinucci přichází do Uberu s bohatými zkušenostmi z Tesly, kde měla na starosti vyjednávání o spolupráci s automobilkami, jako jsou Rivian Automotive Inc., Ford Motor Co. a General Motors Co., což umožnilo těmto značkám využívat dříve exkluzivní síť nabíječek Supercharger. Díky těmto partnerstvím se Tesle podařilo rozšířit svůj příjmový zdroj tím, že otevřela svou nabíjecí infrastrukturu tisícům dalších řidičů elektromobilů.

Tinucciina úspěšná kariéra v Tesle a její schopnost vytvářet a řídit klíčová partnerství by měla být pro Uber velkým přínosem. Alan Wexler, senior viceprezident pro strategii a inovace ve společnosti General Motors, ocenil Tinucci jako vysoce efektivní vůdkyni, která dokázala zpřístupnit spolehlivé a obnovitelné nabíjení pro majitele elektromobilů.

Uber již také uzavírá vlastní partnerství s výrobci elektromobilů, poskytovateli nabíjecích sítí a městy, aby usnadnil a zlevnil přechod milionů řidičů a kurýrů na elektromobily. Přesto to nebyla vždy hladká cesta. Generální ředitel Dara Khosrowshahi varoval již dříve v tomto roce, že společnost riskuje zaostávání za svými cíli. Pro podporu těchto snah Uber nedávno oznámil spolupráci s čínským výrobcem automobilů BYD Co., což by mělo přinést 100 000 elektromobilů do flotily Uberu mimo USA. Kromě toho Uber vedl investiční kolo v hodnotě 6,5 milionu dolarů do startupu itselectric, který plánuje letos rozšířit svou síť nabíjecích stanic po celých USA.

Zdroj: Shutterstock

Stanovil si ambiciózní cíle – dosáhnout nulových emisí ve Spojených státech, Kanadě a evropských městech do roku 2030, a globálně pak do roku 2040. I přesto je však před ním ještě dlouhá cesta. Ke konci prvního čtvrtletí Uber oznámil, že v USA a Kanadě bylo pouze 8,2 % jízd uskutečněno v autech s nulovými emisemi, v Evropě pak toto číslo dosáhlo 9 %.

Tinucci měla v Tesle na starosti tým přibližně 500 lidí v divizi Supercharger, která byla postižena rozsáhlými propouštěními pod vedením Elona Muska v rámci širších úspor. Tyto propouštění přišla po zklamání z výsledků za první čtvrtletí, což zasáhlo mnoho zaměstnanců včetně Tinucci, přestože Tesla za jejího vedení vybudovala jednu z nejúspěšnějších nabíjecích sítí na světě.

Kromě toho, že Uber získává zkušeného odborníka, čelí také nové konkurenci. Tesla, která se stává potenciálním rivalem Uberu, plánuje představit prototyp svého robotaxi v říjnu, což by mohlo ohrozit obchodní model Uberu, který spoléhá na nezávislé řidiče. Khosrowshahi však tyto obavy zlehčuje a věří, že Uber se stane nepostradatelným partnerem pro všechny výrobce autonomních vozidel.

Rebecca Tinucci ve svém prohlášení uvedla, že Uber stojí v centru mnoha technologií, které mohou urychlit přechod k udržitelnější budoucnosti. „Elektromobily, autonomní řízení a robotika mají potenciál výrazně snížit naše kolektivní emise,“ řekla. „Uber je připraven hrát roli akcelerátoru v této transformaci.“