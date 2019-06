Uber spustí létající taxi již příští rok. Bude stát stejně jako přeprava autem

Uber je i v zemích koruny české znám jako společnost na přepravu lidí a donáškový servis. Již před nějakou dobou však Uber avizoval, že by rád zkombinoval umělou inteligenci, drona a přepravní službu pro lidi. Jinými slovy by rád vytvořil jakési vzdušné taxi a tohoto nápadu se nepustil a neustále pracuje na vývoji prvních prototypů.

Na testování padl výběr nejdříve na Dubaj, ale kvůli zbytečným komplikacím se testy uskuteční podle posledních zpráv v Melbourne. Vyplývá to i z vyjádření Susan Andersonové, regionální CEO Uberu pro Austrálii, Nový Zéland a severní Asii. Podle ní je totiž Melbourne naprosto ideální výchozím bodem, protože Austrálie má velice progresivní přístup k transportním technologiím budoucnosti.

Agentura Reuters toto tvrzení potvrzuje a dodává, že Austrálie se skutečně stává světovým leadrem v oblasti legislativního zabezpeční globálního vývoje IT technologií. První testy v Melbourne by měly začít již příští rok, tedy tři roky před oficiálním uvedením této služby na komerční trh.

První lety budou z obchodního centra ve Westfieldu na dvacet kilometrů vzdálené hlavní mezinárodní letiště. Autem se to dá ujet za zhruba 25 minut. Uber však slibuje, že to zvládne již za 10 minut. I když se to může zdát složité, Uber chce, aby cestování novou taxi službou bylo stejně jednoduché jako klasickými pozemními osobními automobily.

Pasažér si tedy jednoduše stáhne aplikaci do svého mobilního telefonu, zamluví si let a pak už nezbývá nic jiného než se dopravit na Skyport, či-li speciálně vytvořené přistávací plochy, v doslovném překladu jde o nebeský přístav). Překvapující je, že i ceny za tento neobyčejný zážitek budou srovnatelné s klasickým UberX.

To co však Uber pálí v poslední době ze všeho nejvíce je vytvoření nějakých smysluplných standardů, které by regulovali vzdušnou a leteckou dopravu ve městech napříč zeměkoulí. Těžko říct, zda si třeba jednou budeme moci zaletět z Čerňáku přímo na letiště a vyhnout se všem zácpám.