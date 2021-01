Ubisoft připravuje novou hru ze světa Star Wars, poběží na enginu z The Division

Už v roce 2003 nás BioWare dokázal přesvědčit, že Star Wars a singleplayerová příběhovka jdou dobře dohromady. Ale od té doby co vyšel druhý díl, uběhlo už přes patnáct let a od té doby se po sérii Knights of the Old Republic slehla zem. V pokračování už ani nedoufáme, ale nějaký svěží herní kousek zaměřený na strhující příběh dobra a zla ze světa Star Wars by určitě přišel vhod.

Tento velký úkol dostala na starosti vývojářská společnost Ubisoftu Massive Entertainment, která stojí především za světoznámou sérií The Division. To by vzhledem k jejich zkušenostem s otevřenými světy se zajímavým příběhovým pozadím mohla být docela dobrá zpráva. Celý projekt navíc povede ostřílený Julian Gerighty, jež vedl vývoj druhého The Division a nemalou roli sehrál například i v nejoblíbenějším dílu Splinter Cell série: Chaos Theory.

Není také vůbec překvapující, že hra poběží na jejich vlastním engine – Snowdrop. S ním už jsme se setkali nejen u zmiňovaného The Division, ale překvapivě také například u Mario + Rabbids Kingdom Battle a South Park: The Fractured but Whole, což nám může něco napovědět o potenciálních platformách, na kterých se blíže nepojmenovaná hra ze světa Star Wars může objevit.

Vzhledem k dostupným informacím můžeme odhadnout, že s touto hrou nemá smysl počítat dříve než v roce 2023. Do tohoto data má totiž Lucasfilm Games s EA uzavřenou desetiletou exkluzivní dohodu o vydávání her z universa Star Wars. Jejich vztah je navíc podle vyjádření velice pozitivní a budou s nimi spolupracovat i do budoucna – očividně už jen bez exkluzivity. Na další informace se prý můžeme těšit zejména v průběhu následujícího roku.