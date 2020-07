Ubisoftu odhalil nové Far Cry 6, záběry z Watch Dogs Legion a příštího Assassina

Watch Dogs Legion

Jako první se představil krátký animovaný film inspirovaný nadcházejícím Watch Dogs Legion plný barev a dronů zachycující hlavní podstatu třetího dílu hackerské série – kde se tentokrát na naši stranu může připojit opravdu kdokoliv – od babičky ze sousedství přes vojáky znepřátelené organizace až po stavební dělníky. Všichni tito lidé budou navíc oplývat různorodými schopnostmi použitelnými v boji i průzkumu.

Hned záhy nám byl ukázán i náhled do poutavého gameplaye, kde nám bylo dokázáno, jak odlišný průchod hrou čeká každého hráče podle rekrutovaných osobností a jejich následného přidělení na každou jednotlivou misi.

Dočkali jsme se i krátkého představení příběhu, který se bude odehrávat v Londýně. Tam nás bude nahánět protiteroristická organizace Albion, která se však nebojí pro sjednání míru použít i méně ortodoxní metody, a tak se celé město pomalu stává policejním státem.

Hrdí obyvatelé jsou ale ochotni se tomuto bezpráví postavit, a zde přicházíme na řadu my – budeme mít za úkol rekrutovat a vybírat občany různého věku, pohlaví, i zaměstnání a zvoleným způsobem za ně plnit zadané úkoly. Tato hra je tak schopná se velmi detailně přizpůsobit našemu vlastnímu stylu hraní.

HyperScape

Za zmínku určitě stojí i nový battle royale titul od Ubisoftu s názvem HyperScape, který zároveň s vydáním traileru vstupuje do otevřené bety, a stává se tak veřejně přístupný všem hráčům, i když zatím pouze na zkoušku. Tradičně se v této hře utká v bitvě na život a na smrt 99 hráčů ve virtuálním světě New Arcadia v roce 2050.

Kromě používání unikátních schopností jednotlivých postav budou ve hře ještě dva unikátní prvky. První z nich jsou tzv. „hacky“, které poskytnou hráči na krátkou chvíli nějakou specialitku – například mu poskytnou super-rychlost nebo ho promění ve skákající míč.

Další novinkou je pak zapojení streamovacích služeb, skrze ně bude vždy jednou za nějakou dobu dostupné hlasování, jehož výsledek zásadně ovlivní chování celé hry – v konferenci padla zmínka o nekonečné munici nebo dokonce i snížení gravitace.

Assassin's Creed: Valhalla

Nové informace se objevily i ohledně Assassin’s Creed Valhalla. Potvrdilo se i datum vydání 17. listopadu na Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4, Google Stadia a PC a kromě dříve uniklých záběrů se ukázalo i několik desítek minut dříve neviděných záběrů ukazujících mnoho nových aspektů hry. Asi nejzásadnější novinkou je návrat staré asasínské schopnosti splynutí s okolím, která nám umožní se nepozorovaně vplížit do míst, kde bychom jinak byli nevítanými hosty.

Působivé je i vylepšení soubojového systému a umělé inteligence – nepřátelé mají být prý mnohem různorodější a jsou nyní schopni využít k naší porážce i kamenů a jiných prvků prostředí, nebo spolupracovat se svými kumpány a vrhnout se na nás najednou. Papírově zní vše slibně, ale fanoušci se nemohou zbavit dojmu, že se Ubisoft soubojovým systémem už potřetí opakuje a nabízí jen to samé v bledě modrém.

Dále už se jednalo ale hlavně o shrnutí současných informací do jednoho celku a poodhalení různých maličkostí, jako jsou třeba rybolov, soutěžení v pití piva, možnost zapalování střech při plenění, spolupráce s naší posádkou při odvážení příliš těžkých pokladů a vykopávání dveří, nebo neméně důležitá možnost získat jako součást své posádky kočku.

Far Cry 6

Hořkosladkou tečkou na dortu se stal působivý cinematický trailer na již dříve uniklý Far Cry 6, který se bude odehrávat na ostrově Yara, o němž tvůrci tvrdí, že byl „zmrazen v čase“. Co to asi znamená, se záhy dozvídáme v traileru – diktátor Anton Castillo, kterého hraje známý Giancarlo Esposito (známý především pro svoji roli Gustavo Fringa ze seriálu Breaking Bad) v pozadí nového dílu silně připomíná situaci na Kubě ve dvacátém století.

Kromě návratu ke kořenům v podobě tropického ostrova se prý můžeme těšit i na rozsáhlé pláže, džungle a hlavní město. Far Cry 6 vyjde ovšem až 18. února 2021, a tak má ještě dost času na to, aby nám představila důležité detaily. Ubisoft pro letošní rok dokonce chystá ještě druhou svoji konferenci Ubisoft Forward, což napovídá tomu, že by se v budoucnu mohly společnosti čím dále více oddělovat od herních veletrhů a razit si spíše svoji cestu.

Ostatní novinky, které vyplnily pauzy mezi hlavními trailery, se týkaly především vydání mobilních her, konkrétně mobilní verze známé Brawlhally a také nového titulu Tom Clancy’s Elite Squad, do které je nyní možné se předregistrovat na Google Play. Do The Division 2 přibude navíc za dva týdny nová operace s názvem Iron Horse.