Umělá inteligence dokáže předpovědět epileptický záchvat s 99,6% přesností

Epilepsie je velice zákeřná nemoc, která do značné míry omezuje nejen své oběti, ale i jejich okolí zejména tím, že nemocný člověk může prakticky kdykoliv dostat záchvat. To byl i jeden z prvních podnětů k tomu, aby se začala vědecká obec zabývat otázkou, jak takovýmto záchvatům předcházet a zda se dají vůbec nějak předpovídat.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je touto chorobou postiženo až 50 milionů lidí na celém světě a z toho 70 % z nich dokáže své záchvaty zhruba korigovat za pomoci nejrůznějších medikamentů.

Nově proto vědci přišli se systémem umělé inteligence, který dokáže podle předběžných testů určit nadcházející epileptický záchvat až s přesností 99,6 % zhruba hodina předtím, než nastane. Tím je dána pacientům možnost nějakým způsobem se připravit na nadcházející událost – např. jako řidič zastavit auto či dojít do místa, kde jim nehrozí přímé nebezpečí.

Tento nový systém tak nemá za cíl vymýtit tuto nemoc z povrchu zemského ani dostat tuto nemoc „pod kontrolu“, ale jde jen o to, aby pacient byl v určitém časovém intervalu informován o tom, že přijde záchvat. Mnoha pacientům, kteří již pár záchvatů prožili, pak stačí v nejhorším případě jen pár minut na to, aby předcházeli vážným zraněním následkem nekontrolovaného stavu.

Původ tohoto projektu bychom našli v laboratořích University of Louisiana v Lafayette, kde se o něj starají Hisham Daoud a Magdy Bayoumi. I když to není prozatím konečné řešení, jedná se o významný posun oproti dosavadním modelům. Ty totiž aplikují konkrétní prediktivní model na základě získaných dat z analýzy mozkové aktivity. Pokud všechny testy dopadnou dobře, můžeme se těšit a několik měsíců, možná let, na to, že umělá inteligence bude skutečně pomáhat trpícím lidem.