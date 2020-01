Umělá inteligence údajně předpověděla šíření koronaviru o více než týden dřív

Dnešní svět se čím dál více spoléhá na rozhodnutí umělé inteligence, stále ovšem ne bezvýhradně. V případě koronaviru varovala Světová zdravotnická organizace 9. ledna tohoto roku. Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí však vědělo o tomto problému již 6. ledna. O celý týden dříve, tj. na Silvestra, však o problému s tržníchu ve Wu-chanu informovala kanadská medicínská platforma s umělou inteligencí BlueDot. Přesto se zprávou od umělé inteligence nikdo vážně nezabýval.

BlueDot totiž monitoruje pomocí svého algoritmu epidemie na celém světě mimo jiné tak, že v 65 jazycích analyzuje veškeré zpravodajství a oficiální hlášení. Cílem BlueDotu pak je řada doporučení pro zákazníky, kterým oblastem se raději vyhnout a kde číhají nejrůznější rizika. Jedná se o mezinárodně uznávané věděcké údaje respektované zdravotnickými zařízeními, nemocnicemi nebo leteckými společnostmi.

Čína má obecně tendence nepříjemné věci spíše skrývat a vzhledem k tomu že jak WHO, tak CDC vycházejí především z oficiálních vládních sdělení, dozví se o epidemii dost pozdě. Oproti tomu BlueDot čerpá ze zpravodajství, kde se tyto zprávy objevují o značnou dobu dříve, což je vlastně podstatou pro úspěšné potlačení začínající epidemie.

Khan, zakladatel BlueDotu, prohlásil, že BlueDot i vytvořil pravděpodobnou mapu šíření tohoto viru na základě analýzy odletů letadel. Podle předpovědi se tak koronavirus dostal nejprve do thajského Bangkoku, poté do Soulu a na konec do tchajwanského Tchaj-peje a Tokia. Khan vytvořil BlueDot jako přímou reakci na epidemii SARS z roku 2003.

Přestože se předpověď pro koronavirus nedočkala patrně zasloužené odezvy, nelze se příliš divit. Těžko se podnikají silné závěry v tak globálním scénáři na základě algoritmu, který si ještě potřebuje získat důvěryhodnost. Snad je však tento případ důkazem, že bychom neměli brát umělou inteligenci a její výsledky na lehkou váhu.