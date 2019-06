Uniklo Watch Dogs Legion z post-brexitového Londýna. Hratelná budou všechna NPC

Pryč jsou doby, kdy velké společnosti čekaly na velká plátna, kde by všem vytřely zrak nečekaným odhalením. Dnes frčí úniky informací a vydedukování nápověd, na které si fanoušci přijdou sami. Nový Assassin’s Creed prozradil nevinný obrázek z The Division 2.

