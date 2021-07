Uživatelé Windows 11 budou od roku 2023 muset vlastnit zařízení s webkamerou

Microsoft bude údajně od 1. ledna 2023 vyžadovat, aby všechny notebooky a počítače typu „all in one“ s novým operačním systémem Windows 11 byly vybaveny webovou kamery. A aby toho nebylo málo, také bude zapotřebí, aby webkamera byla minimálně v HD kvalitě, aby byla schopna automatické expozice (AE) a automatického vyvážení bílé (AWB). Ve Windows 10, pokud měla zařízení disponovat webkamerou, byla požadována pouze podpora rozlišení VGA.

Proč je to jednou z podmínek Microsoftu? Pravděpodobně to souvisí s Windows Hello - operačním systémem rozpoznávání obličeje společnosti Microsoft, který umožňuje používat face ID jako biometrické zabezpečení.

A ačkoliv se již většina notebooků a all-in-one počítačů prodává se zavedenou přední webkamerou, někteří uživatelé stále preferují modely bez ní, tudíž pokud budou chtít používat nový operační systém, budou nuceni přicházet na způsob, jak svoji kameru zakrýt. A pokud ji váš nynější notebook nemá, dle všeho přestane být pro Windows 11 podporován.

Zda-li se tedy obáváte ochrany soukromí spojené se zavedenou webovou kamerou, bude vhodné podívat se po zařízeních, které obsahují fyzické přepínače vypnutí/zapnutí kamery, které samovolně nikdo z třetí strany zapnout nemůže.