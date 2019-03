V čem jezdí Putin? Rusko odpovědělo na Rolls-Royce Phantom svým Aurusem

Ruské námořnictvo by mělo do roku 2027 získat nové řízené střely s plochou dráhou letu Kalibr, které mohou být odpalovány z válečných lodí nebo z ponorek. Američani se obávají, že je mohou Rusové...

Rusko vyvíjí novou střelu Kalibr-M s jadernou hlavicí a s extrémním doletem Ereb 01/17/2019 09:00:00 Ruské námořnictvo by mělo do roku 2027 získat nové řízené střely s plochou dráhou letu Kalibr, které mohou být odpalovány z válečných lodí nebo z ponorek. Američani se obávají, že je mohou Rusové využít k jadernému úderu na USA.

Elitní ruské speciální jednotky Specnaz získají v příští dekádě energozbroje Ratnik-3, které mají radikálně zvýšit schopnost přežití vojáka v boji. Co všechno třetí generace ruské armádní soupravy vojáka budoucnosti dokáže?

Ruská energozbroj Ratnik-3 bude vybavena adaptivní kamufláží a exoskeletem Ereb 09/14/2018 09:00:00 Elitní ruské speciální jednotky Specnaz získají v příští dekádě energozbroje Ratnik-3, které mají radikálně zvýšit schopnost přežití vojáka v boji. Co všechno třetí generace ruské armádní soupravy vojáka budoucnosti dokáže?