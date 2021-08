V české Mafii ožije slavný Titanic. Fanoušek na modifikaci pracoval přes 15 let

V roce 2006 se rozhodl holanďan Robin Bongaarts vyvinout do tehdy čtyři roky staré Mafia: The City of Lost Heaven ohromný mód obsahující detailní a věrné 3D zpracování legendárního potopeného parníku. O „pouhých“ patnáct let později se konečně první části jeho díla dostávají na světlo světa.

Podle jeho slov budou ve finální verzi hráči moci nejen prozkoumat libovolné části Titanicu, ale přibydou také dříve neobsažené herní mechaniky, jako je šplhání po žebřících a plavání. Součástí bude i série misí spojujících slavnou loď s mafiánským podsvětím, nebude chybět ani plný dabing, nové cutscény a originální soundtrack. A asi všichni dobře víme, jak to celé dopadne – potopení Titanicu je totiž součástí slibované nadcházející kampaně.

Pro fungování tohoto módu je potřeba čistá základní – a hlavně původní – verze hry (včetně např. Steam a GOG verzí), jelikož s jinými módy (např. podporou širokoúhlého zobrazení) si bohužel nerozumí; a v loňské Definitive Edition samozřejmě nepošlape vůbec. Již 20.8. vyšla první část ze čtyř, a je ke stažení pro všechny zájemce na fóru ModDB. Zatím se v ní nenachází žádné z příběhových misí, samotné potopení lodi a některé části lodi ještě nejsou úplně hotové – i tak vypadá ale více než impozantně. Doufejme však, že se úplného dokončení dočkáme ještě před důchodem.