V Japonsku nyní narazíte na automaty s loot boxy ukrývající náhodné procesory

Onen automat je ve skutečnosti více podobný loot boxu, jaký byste hledali ve videohrách. Poté, co do něho vložíte 1 000 jenů (cca 195 Kč), stroj vám upustí Ryzen krabici s náhodnými procesory uvnitř, přičemž se může jednat o Intel, může to být i AMD a dokonce i několik procesorů v jednom balení. Toto nastavení přináší pojmu „křemíková loterie“ zcela nový význam.

V jednom videu na YouTube hráč v reálném čase otevírá hned tři loot boxy a uvádí, že jejich obsah vypadá jako docela dobře použitelné procesory. Nejlepším z nich v tomto videu byl Core i5, na základě jehož zlatých lemů kolem okrajů se zdá, že se jednalo o 1. generaci Intel 32nm Clarkdale Core i5-661.

zdroj

Na eBayi by vás Core i5-661 vyšel na 12-24 $ (cca 260-520 Kč). Přestože je velmi nepravděpodobné, že vám vypadne Ryzen 5 5600X, je poněkud fascinující sledovat, jak v reálném čase hráči loot boxy otevírají a odhalují, co se v nich ukrývá.

Skutečnost však může být poněkud odlišná od reality. Na YouTube jsou například velmi populární videa hráčů sběratelských karetních her, na kterých často rozbalují velmi cenné kousky. Nezdařilé otevírání na YouTube obvykle ani nemá smysl nahrávat, tedy diváka úplně minou. Z videí by tedy průměrný divák mohl usoudit, že jeho šance na získání drahého kousku jsou vysoké, avšak stal se spíše obětí algoritmu, který samozřejmě doporučuje sledovanější videa, a těmi jsou právě ta, na kterých se hráčům poštěstilo. U těchto automatů může být situace podobná.