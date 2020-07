V Minecraftu můžete emulovat Windows 95 a zahrát si na něm třeba DOOMa

Zdroj: GameBro.cz

Komunita okolo Minecraftu již v minulosti přišla s mnoha zajímavými myšlenkami a stále nepřestávají překvapovat. Díky novému režimu VM Computers si můžou hráči objednávat do své hry jednotlivé části počítačů takovým způsobem, že na nich lze reálně nabootovat i Windows 95 a několik dalších operačních systémů. Jakmile ale někde běží funkční operační systém, můžete si zde dělat „cokoliv“.

Tento režim totiž používá klasický VirtualBox, který umožní jednoduše v rámci hry umístit PC blok a následně jej použít pro vytvoření virtuálních pevných disků a k instalaci operačního systému z ISO souboru. Komunita kolem Minecraftu začala s tímto režimem VM Computers experimentovat a v rámci emulovaného operačního systému Windows 95 rozběhla ošlehanou klasiku, původního Dooma.

Samozřejmě je tímto jasné, že v rámci Minecraftu je tím pádem možné spustit daleko větší spektrum her a aplikací, a to nejen těch historických. Podle některých je teoreticky možné hrát Minecraft přímo v Minecraftu. Uvidíme, s čím novým přijde Minecraft komunita, která díky historii hry sahající až do roku 2011 je v současné době poměrně rozrostlá.