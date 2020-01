V Německu představili první elektromobil vytištěný na 3D tiskárně

Mnoho automobilek nabízí svým klientům několik modelových řad automobilů. Většinou se mezi nimi vyskytuje i řada elektromobilů a automobilů „za lidovou cenu.“ V budoucnu se možná tyto dvě modelové řady sjednotí. Nový impuls do světa automobilového průmyslu vnesla německá firma BigRep, která nedávno představila veřejnosti svůj elektromobil vyrobený 3D tiskem.

Podle všeho tak našel 3D tisk i další uplatnění mimo stávající odbytiště. Již v minulosti se úspěšně tiskly různé komponenty na automobily na 3D tiskárnách. BigRep však vytiskla víceméně celé auto. Původní zaměření této společnosti, se sídlem v Berlíně, je výroba velkoformátových 3D tiskáren.

Automobil LOCI není však první dopravní prostředek, který se BigRepu povedlo vytvořit. Nedávno představil i elektromotocykl NERA. BigRep prohlašuje, že mimo několika málo komponent z hnací soustavy a baterie pochází kompletně celý dopravní prostředek z 3D tisku.

LOCI není, dle slov BigRepu, auto na dlouhé tratě, ale je ideálně na popojíždění po městě či cestu do práce. Prozatím však společnost neposkytla konkrétní informace o pohonné jednotce či autonomní technologii. I přesto proniklo na veřejnost, že by pasažér měl mít svou vlastní dotykovou obrazovku, audiosystém, bezdrátovou nabíječku mobilů, apod. LOCI je hlavně prezentace společnosti BigRep a jejích tiskáren. Podle vývojářů by však při pár drobných úpravách mohlo jít o seriozně vyráběné auto, které bude personalizováno dle přání každého klienta.