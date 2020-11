V Ubisoftu zasahovala policie, hovořilo se o ozbrojeném přepadení i rukojmích

V kancelářích Ubisoft Montréal probíhala rozsáhlá policejní akce, na místě zasahovaly i speciální jednotky. Hlášení totiž mluvilo o ozbrojeném útoku na sídlo vývojářského studia zodpovědného za herní hity jako Assassin’s Creed, Watch Dogs, Far Cry, Splinter Cell, For Honor nebo Prince of Persia. Podle prvních zpráv, které obdržela kanadská média, měli být na místě dokonce drženi rukojmí.

Zaměstnanci obdrželi bezpečnostní upozornění interní poštou, část týmu se tak zabarikádovala na střeše, na Twitteru pak jednotlivci publikovali své reakce: "Je to šílené. Nevím, co mám dělat, nemáme žádné informace o tom, co se děje," napsal člen vývojářského týmu Eric Pope.

Místní policie uzavřela kolem sídla Ubisoftu perimetr, situaci monitoroval vrtulník, budovu prohledávalo speciální komando, které z jednotlivých kanceláří postupně evakuovalo zbylé zaměstnance. Přítomnost ozbrojeného útočníka na místě se ale nakonec nepotvrdila. Od prvních chvil dosti zmatená situace se tak naštěstí proměnila v planý poplach, vyvolaný anonymním telefonátem. Po jeho původci teď policie pátrá.

Příběh, který se s ohledem na minulost klidně mohl stát realitou, má v tomto případě ten nejlepší možný konec. Doufejme, že šlo jen o reklamní kampaň na nadcházející Rainbow Six: Quarantine, další z herních sériích Ubisoftu, která se tematicky přímo věnuje zásahové jednotce. Ačkoliv by taková propagace byla už krapet přes čáru.