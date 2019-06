Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 se poodhaluje v záběrech ze hraní

Druhý díl kultovní hry Vampire: The Masquerade – Bloodlines, která je dodnes považována za jedno z nejlepších RPG všech dob, se chystá už 15 let. A už příští rok v březnu se hráči, kteří mezitím stihli poměrně dost zestárnout, konečně dočkají plnohodnotného pokračování. Za tu dobu se ale očekávání vyhoupla do nezávratných výšin, která se budou jen těžko překonávat...