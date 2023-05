Ve Windows 11 už nebudete muset ukončovat proces, OS nabídne vynucené ukončení

Na nedávné konferenci společnosti Microsoft, kde se hlavně řešil operační systém Windows 11 a integrace umělé inteligence do produktů a služeb společnosti Microsoft, se objevily mimo jiné i novinky týkající se aktualizace Windows 11, resp. správce úloh. Již tradičně je v operačním systému Windows hned několik možností, jak si můžete správce úloh zozbrazit.

Při uveřejnění operačního systému Windows 11 ale tato aplikace nefungovala příliš optimálně a nenabízela ani všechny standardní funkce. Nyní by se mělo vše napravit a s další aktualizací Windows 11 by měla přijít i možnost „vynutit ukončení“ rozbité či zaseknuté aplikace, a to přímo z hlavního panelu bez nutnosti otevírat správce úloh.

Zdroj: Shutterstock

Určité náznaky nové funcionality pro Windows 11 přišly již dříve, ale teprve nyní Microsoft vše oficiálně potvrdil. Mimo to jsme již dříve informovali o tom, že vývojáři Microsoftu zabudovali nativní podopru pro oblíbené formáty RAR, Tar, 7-zip nebo gz, což u uživatelů sklidilo úspěch.