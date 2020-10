Virgin Galactic má nový kosmodrom, který chce využít již příští rok

Zdroj

Virgin Galactic je společnost, která se zabývá zejména vesmírným cestovním ruchem. Nyní nastal pro Virgin Galactic zlomový okamžik, protože se chystá na svou první vesmírnou misi ze svého vlastního kosmodromu Spaceport America, který se nachází v Novém Mexiku.

Z tohoto nového kosmodromu by měly v budoucnu vzlétat všechny komerční lety a je tak pro Virgin Galactic zcela nepostradatelný. V minulosti sice několikrát použil tento kosmodrom pro testovací let své rakety SpaceShipTwo, ale tyto cvičné lety nikdy nezahrnovali cestu do vesmíru.

Plánovaný testovací let, který budou pilotovat dva zkušení testovací piloti, by se měl uskutečnit ještě před koncem tohoto roku. Tím by se mohla v příštím roce otevřít nabídka komerčních letů do vesmíru pro širokou veřejnost. Jedním z budoucích pasažérů má být i dr. Alan Stern, který je známým planetárním vědcem.

V tuto chvíli není znám přesný termín prvního oficiálního letu z nového kosmodromu, ale již se dr. Stern nechal slyšet, že by chtěl během svého letu provést dva experimenty. Za prvé chce mít po celou dobu letu přístroje, které monitorují jeho životní funkce a za druhé chce mít na sobě připevněnou kamerku, která by měla celý let zaznamenat.