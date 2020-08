Virgin Galactic spolupracuje s Rolls-Royce na nadzvukovém letounu

Virgin Galactic je celosvětově známá společnost, která se zabývá zcela nový odvětvím cestovního ruchu, a to vesmírnou turistikou. Již před časem představila tato společnost nově navržený design celého interiéru vesmírné lodi. Vše je nyní uzpůsobeno tomu, aby klient prožil co nejintenzivnější zážitek a aby všechny vjemy byly maximalizovány.

Před pár dny navíc Virgin Galactic uveřejnila informaci, že podepsala nový kontrakt se společností Rolls-Royce, která by měla dopomoci vyvinout ultramoderní nadzvukové letadlo pro vesmírnou turistiku. Pro společnost Rolls-Royce nejde o o žádnou premiéru, protože má za sebou celou řadu leteckých motorů, včetně nadzvukového letounu Concorde.

Dle prvních návrhů by konstrukce nového letounu měla být stavena na Mach3 a měl by mít delta křídla. Uvnitř pak bude dostatek prostoru pro přepravu 9 – 19 cestujících, a to do výšky více než 18 kilometrů. Virgin Galactic již projedla design letadla spolu s NASA a nyní se snaží získat z Federální letecké správy rámec pro certifikaci letadla.

I když Virgin Galactic poutá svou pozornost spíše lety do vesmíru, odborníci z Wall Street upozorňují, že nadzvukové cestování má velký potenciál. Sama Virgin Galactic pak očekává, že v roce 2040 bude mít roční příjem z vysokorychlostního cestování 800 miliard dolarů.