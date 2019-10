Virgin Galactic vyšle italské vědce do vesmíru zkoumat mikrogravitaci

Virgin Galactic je soukromá společnost založená v roce 2004 miliardářem Richardem Bransonem a konstruktérem prvního soukromého raketoplánu SpaceShipOne Burtem Rutanem a zabývá se realizací krátkých suborbitálních letů. V příštím roce by právě tato společnost měla vynést do vesmíru skupinu vědců pro realizaci vědeckých experimentů v mikrogravitaci.

Je to vůbec poprvé, co posádka vyslaná státním orgánem bude přepravena do vesmíru soukromou společností. Vědci poletí kosmickou lodí Virgin Galactic, která je na rozdíl od běžných raketoplánů startujících ze země nesena letadlem až do výšky téměř 14 km, kde dojde k uvolnění. Poté se zažehne raketový motor a ten pomůže vynést kosmickou loď až do konečné výšky 88 kilometrů, která je považována za hranici s vesmírem.

I když byl Virgin Galactic se svou lodí ve vesmíru pouze dvakrát v rámci testů, chce umožnit vědcům opustit svá sedadla a provádět experimenty a vědecká měření při přechodu z gravitace na mikrogravitaci. Nejdříve je však nutné, aby Virgin Galactit začal opět aktivně létat.

Jedním z důvodů dočasné přestávky trvající od letošního února, kdy byl poslední let, je přesun společnosti z Mojave Air & Space Port do nového zařízení vybudovaného v Novém Mexiku. Její zakladatel, Richard Branson, prohlásil, že po skončení všech testů chce být prvním oficiálním pasažérem.