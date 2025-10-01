VPS vs. dedikovaný hosting v roce 2025: Kde firmy hledají výkon a úspory
Volba mezi VPS a dedikovaným hostingem už dávno není jen technická otázka. Podle aktuální studie společnosti Liquid Web, která oslovila tisíc manažerů z oboru IT, se ukazuje, že výběr infrastruktury v roce 2025 odráží celkovou strategii firem – od plánů na růst až po požadavky na udržitelnost.
Největší váhu má stále výkon. 36 % respondentů označilo právě výkon za hlavní důvod, proč volí určité řešení. Těsně za ním skončily náklady s 35 %. Zajímavý rozdíl se ale ukazuje v tom, jak jednotlivé skupiny hosting využívají. Zatímco uživatelé dedikovaných serverů zdůrazňují výkon a bezpečnost, ti, kteří pracují s VPS, oceňují hlavně nižší cenu a snadnou škálovatelnost.
Rozdíly se projevují i v tom, jak firmy plánují svou budoucnost. Více než 70 % uživatelů VPS očekává, že své současné prostředí brzy přeroste. U dedikovaných serverů je tento podíl nižší, ale i tak překvapivě vysoký – 64 %. Průzkum tak potvrzuje, že dynamické týmy se častěji obracejí k VPS, zatímco stabilnější provozy volí dedikované servery.
Velkou roli hraje podpora. Téměř 80 % respondentů uvedlo, že 24/7 technická podpora je pro ně buď zásadní, nebo alespoň důležitým kritériem. Prezidentka Liquid Web Carrie Wheeler k tomu dodává, že spolehlivá podpora může rozhodnout o tom, zda se technický problém promění v drahý výpadek, nebo jen krátkou epizodu bez většího dopadu. Průzkum také odhalil, že více než třetina firem již zažila byznysově zásadní výpadek způsobený nedostatečnou nebo opožděnou podporou.
Zajímavým zjištěním je i vliv nedostatečné infrastruktury na byznysové plány. Dva z pěti lídrů přiznali, že museli odložit spuštění nového produktu, protože jejich hostingové řešení nebylo připraveno na vyšší zátěž. Pokud jde o preferované formy podpory, firmy stále více důvěřují klasickým kanálům, jako je telefon nebo živý chat. Jen 15 % by se v první řadě obrátilo na AI chatboty či samoobslužné portály.
Zdroj: Shutterstock
Rozdíly v nasazení technologií ukazují i konkrétní typy úloh. Dedikované servery častěji hostují databáze a e-commerce platformy, tedy systémy náročné na stabilitu a rychlost. VPS se naopak využívá k běhu webových aplikací, testovacích prostředí či herních serverů, kde je flexibilita klíčová. Polovina firem, které vsadily na dedikované servery, označila stabilnější výkon za hlavní důvod své volby.
Do hry vstupují i nové priority – udržitelnost a legislativní compliance. Téměř 40 % respondentů uvedlo, že při výběru infrastruktury zvažují i ekologický dopad, a tři čtvrtiny by byly ochotny zaplatit více za hosting s certifikovaně nízkou uhlíkovou stopou. Ještě výrazněji pak rezonuje téma souladu s předpisy – 85 % oslovených manažerů ho označilo za zásadní.
Celkové poselství studie je jasné: VPS hosting zůstává atraktivní volbou pro menší a flexibilní týmy, které musí počítat s každým výdajem, zatímco dedikované servery se profilují jako řešení pro aplikace, kde hraje prim bezpečnost, stabilita a plná kontrola nad výkonem. Jak shrnul technologický ředitel Liquid Web Ryan MacDonald, rozhodnutí o infrastruktuře není jen technickou otázkou, ale především strategickým krokem, který odráží dlouhodobé priority firem.