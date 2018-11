Vybíráme notebook k Vánocům: důležitá je konstrukce i využití

Vánoce se blíží, a pokud chcete někomu blízkému udělat radost právě novým notebookem, je na čase se začít poohlížet po tom, který bude pro daného člověka ideální. Není ovšem notebook jako notebook. Vybírat můžete pracovní, herní, 2v1, dotykové, kompaktní, nebo naopak s velkým 17" displejem. Na co se dívat při výběru nového notebooku?

Základní notebook pro nenáročné

Máte doma někoho, komu chcete udělat radost novým notebookem, ale zároveň víte, že ho používá na základní funkce? Máte vyhráno. Výhoda je, že nemusíte sáhnout příliš hluboko do peněženky, protože už notebooky od pár tisíc splní jeho přání. Jako procesory jsou nejčastěji používané Intel Core i3 v tom lepším případě, jinak spíše Intel Atom či Intel Celeron. Operační paměť stoupá maximálně do 8 GB, narazíte ale spíše na obvyklejší 4 GB RAM. Tenhle výkon bohatě stačí na surfování, vytváření textových dokumentů, tabulek, prezentací, ale více od nich nečekejte. Důležité je úložiště, obvykle HDD. Musí být tak velké, aby se tam dotyčnému vešly všechny potřebné soubory.

Můžete se také zamyslet nad velikostí přístroje, podle toho, zda ho bude rodinný příslušník často přenášet, nebo bude většinu času ležet doma stole. Nevýhodou těchto notebooků je, že jejich výkon je opravdu základní, tudíž se nehodí pro někoho, u koho očekáváte ve stylu používání progres a zvýšení nároků.

Výhody a nevýhody

+ nízká cena

- malý výkon, který později nemusí stačit

Herní notebooky existují

Máte doma začínajícího nebo pokročilého hráče, kterému by se hodil notebook? Přesto, že část nemusí souhlasit, herní notebooky existují. Bude to naprostý opak k těm základním a cena takového zařízení bude rozhodně vyšší. Důležité je určit frekvenci, s jakou dotyčný hraje. Jedná se o opravdu zapáleného hráče, který paří ty nejnovější pecky? Pro vás to bude horší, protože nároky na výkon budou vysoké, stejně tak jako nároky na displej, portovou výbavu, velikost úložiště a mnoho dalšího.

To všechno se ovšem nevejde do žádného prcka. Herní notebooky mají obvykle 15" a více, výjimkou nejsou ani 17" notebooky. Velkou nevýhodou takového přístroje je velmi slabá výdrž baterie, ale vzhledem k vysokému výkonu to těmto notebookům nemůžeme vyčítat.

Určitě sáhněte po notebooku, který disponuje procesory Intel Core i5 nebo i7 a minimálně 8 GB RAM. Hodit se budou také dva úložné disky. Jeden SSD s menší kapacitou pro běh systému a základní programy a velký HDD o velikosti alespoň 1 TB pro uložení her. Displej by pak měl mít alespoň Full HD rozlišení. Důležitý je dedikovaný grafický čip, na který se budou klást ty nejvyšší nároky. Hledejte ty, které disponují čipem NVIDIA GeForce.

Pokud máte doma spíše někoho, kdo si sem tam zapne hru, sáhněte po multimediálním notebooku. Tahle zařízení mají nejčastěji procesory Intel Core i5, 8 GB RAM a dedikovaný grafický čip, který zvládne i pár her. Cena bude znatelně nižší, ale pro někoho, kdo si občas zahraje, to bude bohatě stačit.

Výhody a nevýhody

+ velký výkon

+ dedikovaný grafický čip

+ velká portová výbava

- vysoká cena

- velikost zařízení

- nízká výdrž baterie

Pracovní notebook pro manažery

V případě, že máte doma podnikatele nebo někoho, kdo využívá notebook hlavně na práci? Potom hledejte v segmentu kancelářských notebooků. Tahle zařízení jsou koncipována na každodenní úkoly, mají pohodlnou klávesnici, která je obvykle podsvícená. Jsou to lehká zařízení, která nepotřebují dedikovaný grafický čip a obvykle vydrží dlouho na jedno nabití. Nízkonapěťové procesory jsou typu TPM, tedy zvládnou ukládat šifrovací klíče, které ochrání uložené informace. V tom také může pomoci snímač otisků prstů.

V tomto případě hleďte tedy na výdrž, zabezpečení a celkové pohodlí při používání. Pracovní notebooky zkrátka nejsou hračkou, ale nástrojem produktivity, které je podřízeno všechno na daném zařízení. Velkou roli hraje také velikost notebooku. Pracovní notebooky mohou být subtilní, už od 12" displejů, až po 15" pracanty, takže důležité je také určit, zda bude notebook často přenášen.

Výhody a nevýhody

+ velká výdrž na jedno nabití

+ možnost TPM procesoru

+ snímač otisků prstů

- nižší grafický výkon

- vyšší cena

Praktické 2v1 a dotykové notebooky

Notebook nebo tablet? Pokud otázka stojí takto, pak se rozhodně podívejte do segmentu těchto zařízení. Nejprve k notebookům 2v1. Tato zařízení mají otočný displej, takže během chvíle uděláte z notebooku tablet. Hodí se na multimediální využití, tedy na sledování filmů, surfování, ale během chvíle se dokáží změnit v plnohodnotný notebook s klávesnicí.

Dotykové notebooky jdou v tomto případě ještě dál. Klávesnici můžete od displeje oddělit, a veškerá technika je tedy uložená v displejové části. Máte tak spíše tablet, nežli notebook. Nevýhoda těchto zařízení je horší klávesnice, kterou výrobci často odbývají, takže pokud vám jde především o využití jako notebook, pak se podívejte raději na již zmiňované 2v1. Ty dotykové se hodí především jako tablet. Nadšeni z nich ale budou kreativci, protože v sobě mají obvykle integrované i digitální pero, kterým lze malovat, načrtávat a ovládat samotný tablet.

Výhody a nevýhody

+ velká výdrž na jedno nabití

+ možnosti digitálního pera

+ nízká hmotnost

+ praktičnost

- nižší grafický výkon

- horší klávesnice (dotykové notebooky)

- vyšší cena

Apple MacBook

Samostatnou kategorií je jsou Apple MacBooky, protože na rozdíl od výše zmiňovaných nemají systém Windows, ale vlastní MacOS. Důraz se zde klade na špičkové zpracování, jednoduchost použití a výbornou podporu výrobce. Počítejte ale s vyšší cenou. Pozor také na starší modely, které mají často podstatně méně výkonu, než srovnatelně stará konkurence se stejnou cenou a pozornost věnujte rovněž portové výbavě, která je u některých modelů horší.

MacBooky se budou obzvláště hodit v případě, že máte doma grafického nebo hudebního guru, který na notebooku bude tvořit v profesionálních programech. Dobrou volbou budou i pro ty, kteří chtějí kvalitní zpracování a notebook na dlouhé roky.

Výhody a nevýhody

+ prémiové zpracování a materiály

+ podpora výrobce

+ propracovaný MacOS

- cena

- výkon starších modelů

- portová výbava

Tip na závěr: Notebook už máte, ale nevíte si rady s výběrem mobilního telefonu, přečtěte si pár rád, na co si dát pozor při výběru telefonu.