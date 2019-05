Výrobce herních periferií Razer vyrobil na popud fanoušků svítící toastovač

Společnost Razer je celosvětově známá hlavně v hráčských kruzích, protože se zabývá výrobou špičkových herních periférií, jako například klávesnice, myši, sluchátka nebo dokonce i celé herní notebooky. Každý by nejspíše očekával, že další produkt bude také souviset s herním prostředím.

Omyl. Novým produktem společnosti Razer je Razer toaster. Produkt vznikl vlastně náhodou, když fanda jménem Mark Withers založil facebookovou skupinu s názvem „Give us the Razer Toaster“, ve které se s nadsázkou dožadovat takového toasteru, který by dokázal vypálit do toustového chleba logo Razeru nebo WASD klávesy.

Této skupiny si všiml i samotný ředitel Razeru, Min-Liang Tan a okomentoval ji slovy: „Pokud seženeš na své stránce milion lajků, vyrobím ti tvůj zasr….ný Razer Toaster.“ V té době by ho asi nikdy nenapadlo, že se tato podmínka může kdy vůbec naplnit (nebo spíše napadlo, a využil stránku jako vhodný marketingový nástroj).

Milion lajků bylo zezačátku skutečně příliš a skupina měla dlouhou dobu jen okolo 44 tisíc. Mark se proto dohodl s ředitelem, že změní původní dohodu, aby stačilo k výrobě Razer Toasteru pouze 100 000 lajků.

Když pak Mark dosáhl splnění dohodnutých podmínek, přiznal Min-Liang Tan, že to pro něho samého byl celkem šok, ale svému slovu, i když bylo nerozvážné, chtěl za každou cenu dostát. Do toasteru chtěl vložit dost námahy, aby vznikl produkt splňujícící designové standardy a ve stylu jejich dosavadního portfolia. Výsledek vidíte na videu výše.