Vyzkoušeli jsme Re-Legion a založili futuristickou dystopickou sektu. Wololo!

O Re-Legion máme velké obavy. Jde o titul z žánru RTS, které máme moc rádi, má velmi působivý vzhled a zasazení, v odehrané ukázce však nepředvedl nic ohromujícího. Abyste pochopili: titul je zasazený do daleké budoucnosti, kde stroje převzaly veškerou práci a lidem chybí smysl. Ten začnou hledat ve víře, kterou vy, jako „Prorok“, rádi poskytnete.

Do hratelnosti se příběh překládá takto: Prorok přijde k neoslovenému člověku, provolá „Wololo“, tomu se následně změní barva kalhot a můžete z něj vytrénovat libovolnou jednotku. Několikrát se proces zopakuje, vyšlete vojáky bojovat a v bitvě na život a na smrt rozhodne kámen, nůžky, papír (druh jednotky). Později se utne i „Wololo“ část a práci za vás dělají kazatelé. To není příliš zajímavé.

Potenciál mají tři různé ideologie nabízející rozdílné schopnosti a upravující styl hraní. Hráč může vybrat jednu, s tím, že schopnosti druhé v řadě budou přístupné, ale dvojnásobně dražší a třetí se stane nepřístupnou herezí. Posoudit jejich celkový dopad v demu nešlo, avšak přísedící vývojář rozdíly uvedl na příkladu. Jedna z větví upřednostňuje hrdinu, Proroka, a z obyčejně podpůrné jednotky se stane hrdina jak vystřižený z žánru MOBA her, zatímco běžní vojáci se promění v minioni.

Příběh slibuje obtížná morální dilemata a lze jen doufat, že se nebudou podobat těm v demu. Binární rozhodování bez žádných následků typu: "Zabiješ nevinné, nebo ne?" není obtížné jako rozhodnutí, natož morální. Pokud však selže vše ostatní, vždy může titul spasit multiplayer, který slibuje vysokou znovuhratelnost a obvykle bývá záchranou RTS her (StarCraft II měl obstojnou kampaň, ale je to multiplayer, co jej stále drží relevantním).

Náboženství a robotí práce jsou jedny ze dvou nejaktuálnějších a nejkontroverznějších témat současnosti. Po odehrání dema nám bohužel nezbývá nic jiného, než doufat, že tvůrci nezůstanou přízemní a potenciálu využijí. Strach o vizuální zpracování na druhou stranu být nemusí. Titul se svým zasazením sbíral inspiraci u Satellite Reign a vypadá působivě (byť trochu hrubě).

Navzdory kritice se nám titul celkově titul líbil. Je to však jeho premisa, na které bude stát i padat - co z ní bude, se můžeme přesvědčit až v plné hře. Titul vyjde v září tohoto roku na PC (Windows, Mac i Linux)