WhatsApp navyšuje časový limit pro odstranění zpráv. Stihnete i vystřízlivět

Zdroj: Shutterstock

Čas od času se každému stane, že omylem zašle nějakou zprávu svému příteli, které později lituje nebo zjistí, že již není aktuální. Ideální by bylo tuto zprávu smazat, ale ne všechny chatovací aplikace toto umožňují. Jednou z nich je třeba WhatsApp, který donedávna neumožňoval smazání několik dní starých zpráv, ale pouze zpráv starých několik hodin.

Přesně to by se mělo nyní změnit, protože vývojáři WhatsAppu se rozhodli umožnit smazání své vlastní zprávy zaslané maximálně před 48 hodinami. V praxi to bude vypadat stejně, jako v Messengeru, kde při smazání je uživatel dotázán, zda chce smazat zprávu pro sebe nebo pro všechny uživatele v daném chatu.

Zdroj: Shutterstock

Je trochu podivné, proč nelze umožnit smazat vlastní zprávu bez časového omezení, jako je tomu například u Messengeru. Nicméně se stále jedná o poměrně pozitivní změnu pro všechny uživatele WhatsAppu, kterých jsou dvě miliardy po celém světě. Ti totiž doposud mohli smazat zprávu pouze do 60 minut. Pro úspěšné fungování nových funkcí a možností je zapotřebí, abyste vy i protistrany měli aktuální verzi aplikace WhatsApp.