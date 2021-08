WhatsApp umožní přenést konverzace z iOS do Androidu

Zdroj

V tuto chvíli je novinka dostupná pouze v aplikaci WhatsApp verze 2.21.160.16. Navíc musí mít uživatel povolené beta testování na systému iOS. Ve svém nastavení pak zvolí „Chaty“ a následně „Přesunout chaty na Android“. Navíc je zde možnost přenést veškerá data mezi operačními systémy ještě před odinstalování aplikace z iPhonu a dokonce k tomu prý není potřeba cloud či aplikace třetích stran.

V současné době je tato funkce dostupná pouze jednosměrně z iOS do Androidu, a to navíc jen pro vybrané kompatibilní modely od Samsungu, konkrétně pak Z Flip 3 a Galaxy Z Fold 3. Počet podporovaných zařízení by měl postupně přibývat, není však jisté, zda budou podporované i jiné mobilní telefony než Samsung. Jistou naději vzbuzuje chystaná aplikace Switch to Android, kterou Google vyvíjí pro iOS.

Jelikož veškeré zprávy na WhatsAppu jsou zabezpečený koncovým šifrováním, byla údajně implementace této funkce poněkud zrádná a komplikovaná, aby se obešla i bez využití nezabezpečeného cloudu a dalších aplikací třetích stran, které by mohly ohrozit soukromí. Z toho důvodu tak migrace konverzací z WhatsAppu vyžaduje propojení telefonů kabelem, zapojený Lightning konektorem do iPhonu a USB-C konektorem do Androida.