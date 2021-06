Windows 11 bude podporovat aplikace pro Android

Dle informací budou aplikace pro Android nativně spuštěny v systému Windows 11 a budou ke stažení z Amazon Appstore prostřednictvím nového obchodu Windows, který je součástí operačního systému.

Během úvodní prezentace týkající se funkce integrace aplikací pro Android bylo sdíleno jen několik technických podrobností, nicméně během následné prezentace vývojáře společnost Microsoft uvedla, že vyvinula „Windows Subsystem for Android“ (WSA), který je podobný „Windows Subsystem for Linux“, jenž je přítomný ve Windows už léta. Aplikace se zobrazují v okně, lze je připnout do nabídky Start, měnit jejich velikost a obecně je spravovat jako každou nativní aplikaci pro Windows.

Jedná se o zřejmou odpověď na pokrok společnosti Apple s jejími čipy M1 a podporou aplikací pro iOS i v systému macOS. A přestože existuje mnoho webových ekvivalentů mobilních aplikací, často neplní všechny funkce a některé aplikace jako Snapchat, Venmo, Ring a většina aplikací pro automatizaci domácnosti nejsou na webu k dispozici vůbec.

Microsoft však na své akci předvedl, že na Windows 11 běží i aplikace jako TikTok, Ring, Yahoo, Uber a mnoho dalších, tudíž lze předpokládat, že budou zpřístupněny všechny aplikace Amazon Appstore.

Toto překvapivé oznámení také navazuje na původní plány společnosti Microsoft umožnit Windows vývojářům přepracovat jejich stávající Android aplikace v roce 2015. Projekt Astoria, jak jej Microsoft označil, byl pokusem o přesvědčení vývojářů vytvářet aplikace podporované v obou systémech. Plán se však o necelý rok později rozpadl a společnost připustila, že „mít dvě technologie pro přenos kódu z mobilních operačních systémů do Windowsu bylo zbytečné.“

Vzhledem k tomu, že většina aplikací pro Android je vytvořena pro procesory ARM, Microsoft spolupracoval s Intelem na použití technologie Intel Bridge ke spuštění binárních souborů ARM na počítačích Intel a AMD. V samostatném blogovém příspěvku Intel popsal Intel Bridge jako „post-kompilátor, který umožňuje aplikacím naivně běžet na zařízeních x86“.