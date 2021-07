Xiaomi předběhlo Apple a stalo se druhým největším výrobcem mobilních telefonů

Zdroj

Podle statistických údajů je dokonce v prodejích o 83 % lepší než v loňském roce ve stejném období. Díky tomu, že má pravidelně a stabilně rostoucí prodeje, dokázala tato značka překonat i takového giganta jako Apple a stala se druhým největším výrobcem mobilních telefonů na světě.

Náskok Xiaomi oproti Applu jsou jen 3 %, tento rozdíl však může v nadcházejících letech narůstat, jelikož meziroční nárůst Applu činil pouze 1 %. Na světovou jedničku, společnost Samsung, pak ztrácí Xiaomi již jen 2 %, není tedy vyloučeno, že se brzy chopí první příčky.

We've moved up one more spot! Just in from @Canalys, we are now the 2nd largest smartphone brand worldwide in terms of shipments. This amazing milestone couldn't have been achieved without our beloved Mi Fans! #NoMiWithoutYou



RT with ✌️from your Xiaomi smartphone :) pic.twitter.com/kKfuTK8K7J