Xiaomi šetří ženám místo v kabelkách s make-up zrcátkem kombinujícím powerbanku

Xiaomi je dnes již tradiční značka na trhu s moderními technologiemi. Jeden z nejnovějších produktů pak je elegantní powerbanka, která je díky svým funkcím určena především pro ženy. Do základní výbavy totiž patří i make-up zrcátko s dvojnásobným zvětšením a osvětlení pomocí série 12 LED světel.

Mimo make-upového zrcátka dokáže samozřejmě, stejně jako každá jiná powerbanka, nabíjet mobilní telefony, tablety, sluchátka, atd. Xiaomi myslel i na rozměrové požadavky a uzpůsobil velikost powerbanky tak akorát do kabelky (85 x 76 x 17mm).

Baterie, která je srdcem této powerbanky má kapacitu 3 000 mAh, což by mělo teoreticky dostačovat na nabití jednoho telefonu a k napájení 12 LED světel u osvětlení zrcátka. Navíc si každá žena může vybrat hned z několika úrovní intenzity osvětlení.

Xiaomi se tak možná snaží proniknout na ženský trh s představou, že by se ženy mohly naučit více využívat výdobytky moderní doby. Navíc dokázala celkem efektivně skloubit věci, které by stejně ženy musely mít v kabelce, do jednoho praktického zařízení.