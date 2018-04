Z Darwin Project se stává free-to-play Battle Royale. V čem se liší?

S každým dalším titulem zkoušejícím štěstí s populárním (chcete-li) žánrem Battle Royale se i trh začíná proměňovat v malé kolbiště. Ještě donedávna neexistující žánr tak zažívá náhlý rozmach, který buďto zanechá jednoho vítěze, chvilkovou horečku s hořkou stopou nebo otevře dlouhotrvající trh.

Darwin Project do tohoto souboje vstoupil s drobným zpožděním. Na Steam Early Access se dostal až v lednu tohoto roku s cenovkou 15 dolarů (cca 300 Kč) a získal celkově pozitivní odezvu. Vývojáři (i hráči) však vycítili zpozdění, které mají za ostatními, a aby rozšířili řady své hráčů, převedli titul na free-to-play model.

Co však titul ztratil na čase, se snaží získat úpravou receptu – herní pole zmenšil a spolu s ním i počet hráčů, začlenil survival prvky a nakonec i direktora celého souboje. Třebaže vzhledem se titul blíží Fornite, větší část inspirace bere z The Long Dark, hráč se ocitá v mrazivé divočině a musí vyhledat suroviny, aby se měl do čeho odít, čím střílet a čím se zahřát. Ostatní hráče můžete stopovat například pomocí stop ve sněhu, na některých místech jsou dokonce mapy s jejich pozicemi.

Hlavním tahákem však nejspíš bude Show Director: jeden z hráčů se neúčastní bitvy a naopak bude dozorovat nad jejím průběhem. Může libovolně „uzavírat“ jednotlivé zóny mapy, odlehčovat gravitaci nebo dokonce opepřit herní mapu nukleární bombou. Zároveň může promlouvat k hráčům, radit jim nebo vést k jejich zkáze.

Počítá se i s diváky na streamu, kteří můžou hlasovat, kam bombu shodit nebo na kterého hráče se vyhlásí lov. Minulé roky na herní scéně dokázaly, že právě divácký potenciál mnohdy rozhoduje o celkové popularitě hry. Nejenom z tohoto důvodu se řadí úspěch Fortnite nad PUBG.

Darwin Project již nyní najdete ve svém nejbližším Steamu za příjemnou cenu 0 Kč.