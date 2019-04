Zaklínač 3 znovu ožije! Hráči si nyní můžou tvořit vlastní příběhové kampaně

Komunita ohledně třetího dílu Zaklínače patří k těm nejvěrnějším. I po letech se na dílo od CD Projektu RED pějí ódy, a o to více se fanoušci těší na připravovaný Cyberpunk 2077. Někteří se však stále ještě nesmířili s tím, že by příběh Geralta z Rivie měl být definitivně uzavřen. Moder jménem rmemr proto vytvořil sadu nástrojů, se kterými je možné tvořit úkoly, a zažehnout tak opět Igni v našich srdcích.

Sada nástrojů Radish Modding Tools je k mání samozřejmě zdarma. V porovnání s nástrojem, který měli vývojáři k dispozici při vytváření oficiálních kampaní, se pochopitelně nemůže rovnat, ale komunita je vždy šikovná při využívání omezených možností až za jejich hranice. Snad se tedy můžeme v brzké době těšit na zajímavé příběhy, inspirované například knižní předlohou.

Nevýhodou nástroje je jeho komplexita, která nejspíše odradí velkou část nadšenců. Měl by však být ve správných rukou schopný vytvořit příběhově laděné úkoly s originálními řešeními, a nikoliv jen triviální zabíjení potvor nebo nošení z bodu A do bodu B. Do budoucna bude rmemr ladit chyby a postupně nástroj zdokonalovat. V akci jej můžete vidět na videu výše.

Který příběh z knižní předlohy byste rádi viděli přetvořený do enginu třetího dílu? Nebo co byste řekli třeba na přepracování prvních dvou dílů?