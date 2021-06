Zanevřeli jste na WhatsApp? Google chystá vlastní end-to-end šifrovací platformu

V rámci velkých oznámení od společnosti Google nás překvapila jedna novinka - kromě podrobností o embargu, Google také uvedl, že je nyní k dispozici beta verze end-to-end šifrování zpráv; alespoň tedy pro konverzace jeden na jednoho.

Funkce se v beta verzi poprvé objevila už koncem loňského roku, a přestože existuje celý dokument o tom, jak přesně funguje, zkráceně řečeno spočívá v tom, že konverzace založené na RCS chatu jsou zabezpečeny způsobem, který během přenosu nelze číst, a to ani samotným Googlem.

Nyní je celý projekt u konce a RCS je k dispozici prostřednictvím aplikace Zpráv od Googlu všude po celém světě (kromě Číny a Ruska). Bez pochyby se jedná o obrovskou výhru v oblasti ochrany osobních údajů, protože tato de facto náhrada klasických SMS bude už ve výchozím nastavení soukromá v aplikaci, kterou používá drtivá většina Android uživatelů.

Zprávy v subredditu Universal Profile také naznačují, že se end-to-end šifrování pomalu začíná aplikovat i na zařízeních, která se do beta verze aplikace nepřihlásila. Pokud tedy chcete zjistit, zda-li se to týká i vás, rozklikněte si libovolnou RCS konverzaci a porozhlédněte se po malé ikonce zámku - měla by být doprovázena také vyskakovacím oknem, které vás má na novou funkci upozornit.

Důležité je říci, že nové šifrování bude fungovat pouze na chatech jeden na jednoho a to v případě, že obě strany používají onu aktualizovanou aplikaci. End-to-end šifrování na skupinových chatech je mnohem složitější záležitost, takže se Google rozhodl nevázat k žádné časové ose pro rozšíření nové funkce. A protože jsou všechny pokročilé funkce aplikace integrovány přímo do aplikace místo toho, aby byly uloženy v cloudu, nemělo by zapnutí šifrování narušit žádné další vymoženosti aplikace.