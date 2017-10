Michal Pospíchal Zapomeňte na Call of Duty, druhoválečné Hell Let Loose mu jde bajonetem po krku https://cdr.cz/sites/default/files/hell-let-loose-uvodni.jpg 10/02/2017 10:30:00 https://cdr.cz/clanek/zapomente-na-call-duty-druhovalecne-hell-let-loose-mu-jde-bajonetem-po-krku/diskuse Hry Zprávy Hell Let Loose Call of Duty Call of Duty: WWII Střílečky

Pondělí, 2 Říjen 2017 - 10:30 | Michal Pospíchal | Hry, Zprávy Patříte mezi fanoušky her z období druhé světové války, ale vadí vám jejich arkádové zpracování? Tempo, které vás žene k narůstajícím číslům zlikvidovaných nepřátel místo toho, abyste si vychutnali skutečnou atmosféru bitevního pole? Vaše dny se naplnily, přichází Hell Let Loose. Vydání nového Call of Duty, které se vrací zpět do období druhé světové války, ale rozhodně ne ke kořenům, se neúprosně blíží. Vyzkoušeli jste si víkendovou open betu? Zapomeňte na všechno, co jste viděli a zažili. Chystá se totiž titul, který možná slavnou sérii společnosti Activision nechá celou válku trávit v zákopech. Hell Let Loose je druhoválečná akce, která v těchto dnech bojuje o přízeň hráčů na Kickstarteru. Nabídne otevřené bojiště, na kterém své síly změří až stovka nebojácných vojáků. A je jedno, jestli půjdou pěkně po svých nebo usednou do některého z výstřelků techniky tehdejší doby. V Hell Let Loose nepůjde o žádné bezhlavé koridorové střílení. Tady je potřeba spolehnout se na svůj tým, jednotlivé kroky promýšlet a pečlivě taktizovat. Důkazem budiž přiložený devítiminutový gameplay, který odkrývá nutné taktizování mezi hráči. Realističnost hraje první housle, ať už se bavíme o herním modelu nebo zpracování střelby. Jak to tak vypadá, kompletní zážitek už jen podtrhne vymazlená grafika, ze které atmosféra doby skvěle sálá. Detaily o hře budou vývojáři odhalovat postupně. Už teď ale víme, že nepůjde pouze o střílení nepřátel. Důležitou součástí scénáře je na bitevním poli obsazovat strategické body. Zajistit a udržet před nepřáteli palivové nádrže dá vašemu týmu možnost lépe využívat motorizovaných jednotek. Kontrola skladů munice pro změnu otevírá námořní útoky mimo mapu. Pokud si přímo libujete ve výběru své role v bitevním poli, i v tomhle případě si přijdete na své. Hra totiž nabídne až 13 různých bojových úloh a profesí. Ty budou mít na mapě větší opodstatnění, než u konkurenčních titulů. Například takový inženýr - to není jen chodící zásobárna munice a specialista na trhaviny. V tomhle případě umí kopat zákopy nebo třeba stavět kulometná hnízda. Jak budou fungovat strategické prvky zatím, není zcela jasné. Podle odhadů jeden hráč převezme velitelskou roli a bude koordinovat padesátku vojáků v týmu na mapě. Další část taktické složky už je potom na jednotlivých mužích ve zbrani, bojujících na 4 km2 mapy. Hell Let Loose chce v samotném začátku příštího roku zpřístupnit hráčům alfa verzi. Následné datum vydání bude teprve odhaleno. Titul poletí na Unreal Engine 4, dostupný bude pro Windows skrze digitální distribuční službu Steam. První bitvu zatím vede na Kickstarteru do vítězného konce. Podpořit titul můžete do posledního říjnového dne, tvůrci žádají o 136 tisíc dolarů. Zdroje: PCG