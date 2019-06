Zažehněte nostalgii. Tvůrci Divinity: Original Sin pracují na Baldur's Gate III?

Prvním náznakem byla již stylizace těchto písmen, která tak úplně neodpovídá původnímu logu Divinity série, a tak začali fanoušci pídit ještě o trochu hlouběji – a povedlo se jim v kódu webové stránky nalézt nečekané informace. Obsahuje totiž několik zmínek právě o Baldurs Gate III, Wizards of the Coasts a také stolní hře Dungeons & Dragons.

Úvahy o spojitosti Larianu s Baldur’s Gate navíc nevyplavaly na povrch poprvé. Již v minulém roce se objevilo několik tvrzení, že Larian Studios získali práva k této sérii, ačkoliv samotní vývojáři tehdy tuto zprávu popírali a tvrdili, že pokračují v pracích na dalších přírůstkách do série Divinity her a na utajeném novém projektu s krycím názvem Gustav.

Informaci o tom, že někdo opravdu na původně zrušeném třetím díle této legendární RPG série skutečně pracuje, přitom potvrdil i zakladatel Interplay Entertainment, vydavetele původních dílů Baldur’s Gate, Brian Fargo. Ten na svém twitteru již v loňském roce napsal, že ví, kdo na BG3 pracuje.

Předpokládá se, pokud jsou samozřejmě tyto informace pravdivé, že nový díl by mohl navazovat na Baldur’s Gate 2: Shadows of Amn od BioWare, který vyšel již před 19 lety. Od té doby sice vyšla spousta předělávek a spin-offů, ale žádný plnohodnotný třetí díl. Ten měl původně nést podnázev The Black Hound a oznámen byl už v roce 2002, ale nejspíše již o rok později došlo k jeho zrušení, ačkoliv se hráči nikdy nedočkali oficiálního oznámení.

Larian Studios ale odmítli hráčské spekulace jakkoliv komentovat. Je tak dost možné, že web měl pouze připravit pole působnosti pro další informace, které již brzy vypustí na nadcházející E3 konferenci.